アイドルグループ・アップアップガールズ（仮）が、新体制初となるデジタル写真集『Let's party up！』（撮影：西村康、税込2200円、ワニブックス）の配信が始まりました。Amazonや楽天kobo、DMMブックスなどの各電子書店で購入できます。



【写真】八重歯がキュートな小野田あやささん。メンバーカラーは青！

2025年に新体制となってから初めてのデジタル写真集となる同作には、メンバー全員が登場。5人のうち4人が初の水着グラビアに挑戦しており、緊張しながらもフレッシュでかわいらしい姿を存分に披露。アプガ（仮）らしい元気いっぱいでエネルギッシュな、笑顔満載の1作に仕上がっています。



アップアップガールズ（仮）は2011年に結成。激しいダンスや身体を張ったパフォーマンス、富士山頂ライブなど、アイドルの枠を超えた数々の挑戦を続けているパワフルなグループだ。2025年5月と9月に新メンバーを迎え、現在の体制になりました。



【アップアップガールズ（仮） プロフィール】

2011年に「アップアップガールズ（仮）」結成。激しいダンスや身体を張ったパフォーマンス、富士山頂ライブなど、アイドルの枠を超えた数々の挑戦を続けているパワフルなアイドルグループ。2025年5月と9月に新メンバーを迎え、現在の体制に。原宿RUIDOにて4月25日に「アプガフェス（ミニ）」、5月3日に「アップアップガールズ（仮）単独ライブ」の開催が決定している。



【メンバーのプロフィール】

青柳佑芽（あおやぎ・ゆめ）2001年10月26日生まれ。神奈川県出身。血液型＝B型。メンバーカラーは紫。公式X：@uug_new_yume、公式Instagram：@uugirl_new_yume

北川未奈（きたがわ・みな）2001年6月16日生まれ。神奈川県出身。血液型＝B型。メンバーカラーはピンク。公式X：@uug_new_mina、公式Instagram：@uug_new_mina

石川万鈴（いしかわ・まりん）2001年10月20日生まれ。神奈川県出身。血液型＝O型。メンバーカラーは緑。公式X：@uug_new_marin、公式Instagram：@uug_new_marin

小野田あやさ（おのだ・あやさ）2001年4月12日生まれ。東京都出身。血液型＝A型。メンバーカラーは青。公式X：@uug_new_ayasa、公式Instagram：@uug_new_ayasa

松永ちとせ（まつなが・ちとせ）2003年6月2日生まれ。東京都出身。血液型＝A型。メンバーカラーは黄色。公式X：@uug_new_chitose、公式Instagram：@uug_new_chitose