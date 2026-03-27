ほとんど使用していない固定電話を解約したい。友人から「解約するとスマホ料金が年間1万円以上高くなるかも」といわれましたが、本当ですか？

スマホと固定電話のセット割とは

大手キャリアでは、スマホと固定電話のセット割を展開しています。

例えばソフトバンクは「おうちのでんわ」という固定電話サービスを提供しており、ソフトバンクのスマホを利用している人が契約すると月額利用料が割引されます。

また、ソフトバンクスマホへの通話が無料になるなど、お得に利用することが可能です。

そのほか、NTTドコモの「homeでんわ」では、同一「ファミリー割引」グループ内でスマホや「home 5G」とセットで利用すると、「homeでんわ」の月額料金が割引されます。

どのような内容なのか、ホームページなどで確認してみるとよいでしょう。



固定電話を解約すると通信費はいくら高くなる？

セット割を利用していて固定電話を解約した場合、割引が適用されなくなる分、通信費がどのくらい高くなるのか考えてみましょう。

例えばあるプランでは、スマホとセットで利用することで月々約500円の割引が適用されます。別のプランを利用することで月々さらに約500円が割引になる場合もあるようです。固定電話を解約してセット割が適用されなくなると、これまでかからなかった約1000円が月々かかるようになる場合もあるでしょう。

そうなると、スマホにかかる料金が年間1万円以上高くなる可能性もあります。

ただし、固定電話サービスの基本料金がかからなくなることから、固定電話を解約しても、負担は大きく変わらない場合もあると考えられます。



固定電話を解約するメリット・デメリット

固定電話を解約するメリットは、基本料金がかからなくなることでしょう。今回のように、固定電話をほとんど使用していないのであれば、解約による基本料金削減のメリットは大きいと考えられます。

また、固定電話は営業電話や詐欺のターゲットになりやすいため、解約することでそういった心配も軽減されるでしょう。

その反面、固定電話を解約することで各種サービスに登録していた電話番号を変更しなければならなくなるなど、手間がかかる可能性はあります。今回のように「固定電話をほとんど使用していなかった」という場合であれば問題ないかもしれませんが、固定電話でしか連絡を取り合っていない人がいる場合などは、対応が必要になるでしょう。

また、緊急時の連絡手段が減るというデメリットもあります。災害時や通信障害時など、回線がつながりにくい状況では、連絡手段が複数あったほうが安心です。固定電話を解約する前に、その点についても考えてみることをおすすめします。



スマホと固定電話のセット割を利用している場合は割引が適用されなくなるが、基本料金がかからなくなるので大きく変わらない場合もある

スマホと固定電話のセット割を利用している場合、固定電話を解約することで割引が適用されなくなるため、スマホ料金が年間1万円以上高くなることもあるようです。

しかし、固定電話の基本料金がかからなくなる分、大きく変わらない場合もあるでしょう。

固定電話を解約すると営業電話や詐欺電話のターゲットになりにくくなることや、電話機を設置するスペースが不要になることなどのメリットがあります。

一方で、緊急時の連絡手段が減るなどのデメリットもあるため、よく検討しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー