「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 9位に選ばれた理由は「可愛いから」?
好スコアが出ることも重要だが、一日がいい雰囲気で過ごせたかも、ゴルフを楽しむうえでは重要になる。親しみやすい人柄だったり、笑顔でプレーしていたりする人は、好感度が高くなるものだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。９位にランクインしたのは、「可愛い」という声が多く寄せられた政田夢乃だ。
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【9位】政田夢乃9位に選ばれたのは政田夢乃。笑顔を絶やさない可愛らしいルックスからファンも多く、コメントでも「可愛くてイチオシのプロなので！」「ラウンドでもニコニコしていて、一緒に回ったら気持ちよくプレーできそう」「人柄の良さがにじみ出ている」と、称賛の声が上がった。昨年はシード権を逃したものの、ファイナルQT4位の成績により、今季前半戦の出場権を獲得している政田。オフはプロ同期で親交の深い菅楓華と合宿を行い、技術やマネジメントを学んだという。また、飛距離アップのために増量も行い、そうした準備の甲斐もあってか、開幕戦から3試合予選落ちなしの好スタートを切っている。「今まではシード権を目標にしていましたけど、今年は優勝して（最終戦の）リコーに行くと変えました」という決意が実を結ぶか、今季の活躍に注目だ。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
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