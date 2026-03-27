俳優谷原章介（53）がMCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）が27日、最終回を迎えた。最終回の特別企画として、出演者がみんなで話したいことをトークする企画で、谷原が上げたのは「物価高…中でも、おにぎり」。「おにぎり三つ食べられないと満足できない体なんですけど」と語り「前は500円で済んだのが1000円くらいいく」などと語った。その中で、突然ギャラに言及する一幕があった。

谷原は21年開始の「めざまし8」で4年、「サン！シャイン」で1年の計5年、フジの平日朝の顔を務めてきた。

谷原は番組終了2日後の29日に開始する同局系新番組「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回は午前7時半）のMCに就任。オズワルド伊藤俊介、同局の鈴木唯アナらと新たにコンビを組む。

谷原は「一番食べたいのは300円近いやつですよ。しかも、ぎゅっと握られてなくて、緩い。緩いけど値段は高くなっている。疑心暗鬼になっている」とおにぎりへの強いこだわりを明かした。

おにぎりを軸に、物価高の話題に花が咲く中で、谷原が突然、「いろいろ上がってますけど、でも、テレビのギャラは下がってるね」とぽつり。振られたカズレーザーは「まあ、そりゃね、全体のパイの話なんで」と切り返していた。