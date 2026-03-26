初めてドッグランに来たチワワさんですが、なかなか他のわんことお友達になれずにポツン…。思わず応援したくなる光景が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で97万回再生を突破。「ポツンがたまらなく可愛い♡」「がんばれ～！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：初めてドッグランに来た犬→誰とも友達になれず…思わず応援したくなる『哀愁漂う光景』】

広場にポツン…ドッグランで固まるチワワさん

Instagramアカウント「choppi3」の投稿者さんの愛犬は3匹のチワワたち。今回の主役は「ルミ」ちゃん、まだ1歳にも満たない子犬さんです。たくさんのわんこが駆け回るドッグランを初めて訪れたルミちゃんでしたが、だだっ広い広場にポツン…。

パパが名前を呼びますがまったく反応せず、どうしたらいいのか戸惑っている様子だったそう。自分より体の大きなわんこたちが走り回る光景がちょっぴり怖かったのかもしれません…。

パパの元へトボトボと歩いていく姿は、いじらしさの極み。大好きなご主人様のそばが一番安心するに決まってますよね。

パパのそばが一番♪

パパの足元でおすわりをし、遠慮がちに辺りを見渡すルミちゃん。こんなにたくさんのわんこを見たのも初めてでしょう。『わぁ～みんな大きいなぁ』『走るの早いなぁ』と思っているのかもしれません。

そんなルミちゃんの様子を見て「興味はありそう」だと思ったパパは場所を変えてみることに。するとさっそく他のわんことお顔を合わせてクンクン♪お友達になれたかな！？そう思える瞬間もあったそう。

大冒険終了！コックリ舟をこぐチワワさん

小さな小さなルミちゃん、他のわんことの体格差もあるためパパもハラハラドキドキだったといいます。ドッグランの大冒険ですっかり疲れてしまったルミちゃんは、コックリと舟をこぐような仕草も見せたのだとか。

これからドッグランはもちろん、たくさんの経験をして心も体も成長していくことでしょう。優しいパパのそばではきっと大冒険を楽しめること間違いなしですね♡

ルミちゃんの初めてのドッグランには「かわちいすぎる…」「頑張ったね！エライぞ～」「パパのところが安心だね♪」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「choppi3」には、ルミちゃんと2匹の先住犬とのあたたかな日々が紹介されています。ルミちゃんの成長も見守ってくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「choppi3」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております