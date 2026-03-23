この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ネタバレ注意】日曜劇場『リブート』第9話、警察の裏切り者は真北正親（伊藤英明）だった。彼の行動原理と、早瀬（鈴木亮平）と冬橋（永瀬廉）を待ち受ける衝撃の結末

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、日曜劇場『リブート』第9話の考察動画を公開。ついに判明した警察内部の協力者の正体と、最終回に向けた各キャラクターの動向を読み解いた。



動画ではまず、これまで謎に包まれていた警察内部の協力者が、監察官の真北正親（伊藤英明）であったことが明かされた点に注目。組織犯罪対策グループ「合六」に取引の情報が漏れていたことから、内部に協力者がいることは確実視されていたが、その正体が権力を持つ真北であったことが確定した。



真北の動機については、彼の妻が過去に起こしたひき逃げ事件により出世の道が絶たれたことが背景にあると分析。合六に協力し、甥の弥一を利用して警察組織内での再起を図ることで、自身のキャリアを「リブート」しようとしている可能性を指摘した。その行動の根底には、妻を守りたいという想いが見え隠れする。



一方、視聴者の心を揺さぶったのが冬橋（永瀬廉）の行動だ。彼はこれまで「目の前にあるものしか信じられない」という現実的な価値観を持っていたが、早瀬（鈴木亮平）が追い求める「真実」に心を動かされ、彼を信じて逃がそうと決意する。しかし、その場に霧矢からの連絡を受けた菊池（塚地武雅）が現れ、事態は緊迫。合六から「後継者」と目される菊池がどちらの側につくのか、最終回への大きな伏線となっている。



また、早瀬が息子の拓海に対し、耳を引っ張るという幼い頃の癖を見せることで自分が本当の父親だと伝えたシーンにも言及。最終決戦を前に、もう会えないかもしれないという覚悟がにじむ感動的な場面として解説された。



裏切り者の正体が判明し、物語は最終回に向けて一気に加速する。合六が目指す「この国の再起動」の真の目的、そして早瀬と冬橋を待ち受ける運命とは。全ての謎が解き明かされる結末から目が離せない。