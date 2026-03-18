牛角、6種の焼き肉＆2時間飲み放題が税込2178円の『焼肉酒場セット』 好評を記念して期間限定で「やげん軟骨」が1皿もらえる
レインズインターナショナルが展開する牛角では、23日から4月17日までの平日限定で、『焼肉酒場セット』を注文すると「やげん軟骨」が1人1皿もらえるキャンペーンを実施する。
【写真】お得すぎ！『焼肉酒場セット』メニュー
『焼肉酒場セット』とは、1人1980円(税込2178円)で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200グラムの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日のみ販売しているお得なメニュー。
「選べるホルモン盛り」は、酒との相性を考えた「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」または「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」の2種類から選択可能。1月21日より定番化した同メニューは、社会人や学生、1人での利用など幅広いシーンで支持されており、想定を上回る販売数で推移している。
さらに、好評を記念して、酒がすすむ「やげん軟骨」がクーポン提示で1皿無料に。「やげん軟骨」は、焼くことで表面は香ばしく、中はほどよい弾力のある歯ごたえに仕上がる。骨の周りにほどよく付いた肉の旨味も楽しめるのが魅力。味付けは、「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」または「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」の2種類。ハイボールなどの酒との相性が良く、焼肉と酒を楽しむ“焼肉酒場”の時間をさらに盛り上げる一皿となっている。
【写真】お得すぎ！『焼肉酒場セット』メニュー
『焼肉酒場セット』とは、1人1980円(税込2178円)で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200グラムの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日のみ販売しているお得なメニュー。
さらに、好評を記念して、酒がすすむ「やげん軟骨」がクーポン提示で1皿無料に。「やげん軟骨」は、焼くことで表面は香ばしく、中はほどよい弾力のある歯ごたえに仕上がる。骨の周りにほどよく付いた肉の旨味も楽しめるのが魅力。味付けは、「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」または「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」の2種類。ハイボールなどの酒との相性が良く、焼肉と酒を楽しむ“焼肉酒場”の時間をさらに盛り上げる一皿となっている。