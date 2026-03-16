6月12日に公開される映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌がAぇ! groupの「でこぼこライフ」に決定し、あわせて本予告と本ポスタービジュアルが公開された。

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赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、シリーズアニメだけにとどまらず映画化や2.5次元の舞台化、そして2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。TVアニメシリーズは放送10周年を迎えた。

実写映画第2弾となる本作では、長男・おそ松を末澤誠也、次男・カラ松役を正門良規、三男・チョロ松を佐野晶哉、四男・一松を小島健、五男・十四松を草間リチャード敬太、末っ子・チョロ松役を西村拓哉がそれぞれ演じる。

本作の主題歌は、主演を務めるAぇ! groupの楽曲「でこぼこライフ」に決定。本楽曲はAぇ! groupらしいバンドサウンドにのせて、歌詞には「急がば回って、ザッツ・オーライ♡」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ／ドンウォーリー・ガールズ」など前向きなメッセージが詰め込まれている。

公開された本予告では、いつも通りのクソニート生活を送る6つ子たちの日常が一変。なぜか「クズ」というだけで崇められ、お金をもらい、ちやほやされる超絶大人気のスーパースターになってしまう衝撃の展開が描かれる。しかし、そんな夢のような（？）状況こそが、世界を揺るがす『人類クズ化計画』の始まりだった。人間の価値観が“クズであればクズであるほど素晴らしい”というものへ書き換えられた世界で、人類の運命はなぜか6つ子に託されることに。自分たちが「ダラダラ過ごせる元の世界」を取り戻すため、6つ子たちが立ち向かっていく姿が映し出される。さらに、映像のラストには、これまでのパーカー姿とは異なる新たな衣装を纏った6人の後ろ姿も登場。彼らが最後に辿り着く姿にも注目が集まる。なお、本映像はアニメ『おそ松さん』でカラ松役を務める声優・中村悠一のナレーションで幕を開け、Aぇ! groupが歌う主題歌「でこぼこライフ」も使用されている。

あわせて公開されたポスタービジュアルは、6つ子たちがポスターを突き破って飛び出してくるデザインに。また、彼らを取り巻くクセの強いキャラクターたちの姿も描かれている。なお、本ポスタービジュアルは3月20日より全国の劇場（一部劇場を除く）で順次掲出される予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）