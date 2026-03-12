ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î·å°ã¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÈëÌ©¤Ï¡©¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï170km/h¡×
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£³·î£¸Æü¡ÊÆü¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÇ®¶¸¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£ËÜÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Áª¼ê¡¦Àîùõ½¡Â§»á¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦°ðËÜ½á°ì»á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡È¶ÚÆùÇî»Î¡É¤³¤È½çÅ·Æ²Âç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯²Ê³ØÉô¶µ¼ø¡¦Ã«ËÜÆ»ºÈ»á¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡ÖÂçÃ«¤ÎÆùÂÎ Å°Äì²òË¶SP¡×¤ò¼Â»Ü¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î·å°ã¤¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÈëÌ©¤òÆÃ½¸¡£¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¶ÚÆù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÃ«ËÜ¶µ¼ø¤È¤È¤â¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¡¢WBCÂæÏÑÀï¤ÇÊü¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ðËÜ»á¤¬¡ÖÂÎÀª¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢Àîùõ»á¤Ï¡ÖÃÙ¤¤µå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ê¤é¤¢¤ÎÂÎÀª¤Ç¤ÏÈô¤Ð¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤¬100m¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢·å°ã¤¤¤ÎÂÇµå¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¹¥¤¥ó¥°¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ã«ËÜ¶µ¼ø¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤È¤Ê¤ë¶ÚÆù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¥à¥¥à¥¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦¤ÈµÕ»°³Ñ·Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡ÈÀ£Æ¹·¿¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÏÆÊ¢¤ÎÆâÊ¢¼Ð¶Ú¤¬Èó¾ï¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤Î¶ÚÆù¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¶¯¤¯Ç±¤ëÆ°ºî¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥à´Ì¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¹ÂÎ¤¬¡¢Â¤«¤é¤ÎÎÏ¤òÏÓ¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Î³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¸å¤ËµåÂ®¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤¬Å¸³«¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï2025Ç¯¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ÇºÇÂ®161.3km/h¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï163.7km/h¤òµÏ¿¤·¡¢MLB¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¸å¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ«ËÜ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¤Î¤ª¤«¤²¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁá¤¤µå¤òÅê¤²¤ëÎÏ¤ËÉª¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ìµå¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÉª¤Î²ø²æ¤Ï¡¢Â®µåÅê¼ê¤Î½ÉÌ¿¡£¤³¤³¤ò¼é¤ë¶ÚÆù¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éµå¿ôÀ©¸Â¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öç§¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç°ìÈÖ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¤âÉª¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖMAX²¿¥¥í¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ã«ËÜ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï170km/h¤â²ÄÇ½¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤¿¤À¤·¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤È¤âÏÃ¤·¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÈºÇÂ®Åê¼ê¤òÆ±»þ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¯¥¹Åª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×¡ÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï²ÙÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µåÂ®¤À¤±¤òÂ®¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÏÓ¤òºÙ¤¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÆóÅáÎ®¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÃ«ËÜ¶µ¼ø¤Î²òÀâ¤ò¼õ¤±¡¢Àîùõ»á¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Îº£¸å¤ÎµåÂ®¤ÎºÇ½ªÍ½ÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ö168km/h¡×¤È²óÅú¡£¡Ö170km/h¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤ÎÌ´¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¢¤ÎÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢168km/h¤ò°ìµå½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Þ¤¿ÏÀÊ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤È¡¢Ã«ËÜ¶µ¼ø¤â¡ÖËÍ¤é¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤Î¤¬ÂçÃ«¤µ¤ó¡£Íý¶þ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÂ®Åê¼ê¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¡Èµ¬³Ê³°¤ÎÆùÂÎ¡É¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿Ê²½¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤¬¡ÖÌîµåÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Àîùõ»á¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ê¤é²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ã«ËÜ¶µ¼ø¤â¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Û¤É¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ê¤é¡¢±§Ãè¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
