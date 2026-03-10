【ミラノ コルティナ五輪】「銅メダリスト」で印象に残った選手ランキング！ 2位「高木美帆」、1位は？
All About ニュース編集部は2月24〜25日の期間、全国10〜70代の300人を対象に、「冬季五輪」に関するアンケート調査を実施。今回はその中から、「ミラノ・コルティナ五輪の『銅メダリスト』で印象に残った選手」のランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
高木美帆選手が2位に選ばれました。
1994年生まれの高木選手は、本命と言われたスピードスケート女子1500mで6位と悔しい結果に。しかし、女子500m、1000m、チームパシュートで3つの銅メダルを獲得。日本スピードスケート界を長年けん引してきたレジェンドとしての実力を示しました。彼女の力強い滑りに、多くのファンが最大級の賛辞と敬意を送っています。
回答者からは、「今大会も過酷なスケジュールの中で、若手の挑戦を退けながら表彰台に登り続ける姿は、もはや日本の至宝と言っても過言ではありません」（40代男性／宮城県）、「複数種目での活躍や安定した滑りなど、日本のエースとして存在感を示していたから」（60代男性／神奈川県）、「スピードとフォームの美しさが際立ち、最後まで粘るレース運びに感動しました。安定した強さを見せてくれました」（50代女性／兵庫県）などのコメントが集まりました。
1位に選ばれたのは、中井亜美選手でした。
17歳の中井選手は、今回が五輪初出場。大舞台でも物怖じせず、ショートプログラムではトリプルアクセルを成功させ、首位に立つ衝撃のデビューを飾りました。続くフリーの演技でも健闘し、見事銅メダルを獲得。女子シングルで日本勢が複数表彰台に立つ史上初の快挙に貢献し、17歳での堂々たる演技とキュートな姿が日本中を熱狂させました。
アンケートでは、「新しい期待のホープが出てきたなと思いました。今後の活躍に注目していきたいです」（30代女性／神奈川県）、「トリプルアクセルも見事に決めて素晴らしかったから」（40代女性／熊本県）、「銅メダルが確定した瞬間のリアクションが可愛かったのももちろん金メダルを取った選手におめでとうって言いに行ってる姿が感動しました」（30代男性／兵庫県）、「とっても可愛かった。演技が始まる瞬間から終わる瞬間その他の観客がいる時間本当にアイドルのような存在だった」（20代女性／神奈川県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
2位：高木美帆（※高は、はしごだか）（スケート／スピードスケート／500m、1000m、チームパシュート）／80票
1位：中井亜美（スケート／フィギュアスケート／シングル）／98票
