『キン肉マン』公式サイトにて、「超人検索」、「技検索」ができるようになったのはご存知でしょうか？ 今回も、2月にどの超人や技の人気があったのか、その検索数のランキングページを元に分析していくぞ！

カナディアンマンの技を女性レスラーが使用したことで話題に！

■超人検索ランキング

ウォーズマンが4カ月連続で首位をキープする中、悪魔将軍が4位から2位に浮上。こちらは2月に発売されたカプセルトイ『まちぼうけ キン肉マン2』の影響もあったのでしょうか？ 悪魔将軍と入れ替わるかたちで、キン肉マングレート（３代目）は2位から4位へ順位を下げました。

現在、原作で激闘を繰り広げているアシュラマンは、13位から11位へランクアップ。2月末には、合併号特別読み放題企画『頑張れアシュラマン！』で過去の活躍シーンを振り返ることもできました。（ちなみに、相対するサラマンダーのページは鋭意制作中です！）

一方、その闘いの最中の第521話。突如として描かれたのが、ソ連・パトムスキー・クレーターにてウォーズマンを倒したペシミマン（21位→13位）と、ウォーズマンの師でもあるロビンマスク（7位→6位）の邂逅シーンでした。彼らの展開からも目が離せません！

意外なランクアップとしては、悪魔将軍と同じく『まちぼうけ キン肉マン2』にもラインナップされているラーメンマン（10位→8位）と、ストロング・ザ・武道（圏外→26位）。ラーメンマンは、その肉体美を堪能できるプライズ景品『キン肉マン サウナフィギュア-ラーメンマン-』の登場もあって注目を集めています。またストロング・ザ・武道は、「おぎぬまXのキン肉マンレビュー【第54巻編】」で取り上げられたこともランクインの一因かもしれません。

さらに、たびたび話題にあがるベンキマン（圏外→28位）もランクイン！ 今回は、「オリジナルキン肉マンフタ置きフィギュア」がセットになった「カップヌードルPRO」がECサイトで販売された影響からでしょうか。たしかにコラボCMではベンキマンが日清食品さんのロゴを流していましたが......あのシーンを立体化して本当に大丈夫だったのでしょうか！？

■技検索ランキング

超人検索でも悪魔将軍がランクアップしたことにともない、技検索でも「神威の断頭台」が首位を奪還！ 首位返り咲きは2025年6月以来となります。一方で、7カ月連続で首位をキープしていた「キン肉バスターイモータル」は3位に後退。それでも、きっとまた上位争いに戻ってくるはずです！

突如、圏外から8位にランクインしたのが、カナディアンマンの「リビルト・カナディアンバックブリーカー」。なかなかマニアックな技ですが、キン肉マン以上の超人強度を誇るカナディアンマンに脚光が当たるのは嬉しいところです！

そのほか、ペシミマンとロビンマスクの再登場を受けて「ララミージャンゴ」（圏外→21位）、「タワーブリッジ」（圏外→29位）といった技も圏外からランクインしています。

次回は4月初旬に3月のランキングを振り返っていく予定です！お楽しみに！

