柴崎岳のコーナーキックにチャヴリッチがニアサイドで合わせて決勝ゴール

浦和レッズと鹿島アントラーズが大観衆の中で激突した。

2月28日に行われたJ1百年構想リーグの第4節のゲームは、鹿島が2点ビハインドからの逆転劇で3-2の勝利を収め、暫定で首位に浮上した。

ともに2勝と1試合のPK負けによる勝ち点7で開幕3試合を終え、首位浮上の可能性がある2位と3位の激突になった。浦和にとってはホーム開幕戦となり、埼玉スタジアムは大観衆に包まれた。また、加入から1週間足らずの元日本代表FWオナイウ阿道がベンチ入りした。

ホームの浦和が勢いよく立ち上がったゲームは前半14分、右サイドでDF関根貴大が縦にロングボールを送ると、受けたMF金子拓郎が一気に突破して回り込む。ゴール前を見極めて送ったラストパスに大卒ルーキーFW肥田野蓮治が詰めて先制点を手にした。肥田野は開幕のジェフユナイテッド千葉戦に続く2得点目になった。さらに前半19分には、MFマテウス・サヴィオのコーナーキックをDF根本健太が頭でつなぎ、ファーサイドで主将のMF渡邊凌磨が押し込み2-0とリードを広げた。

全体的に浦和ペースだった前半終了間際、鹿島はセットプレーの二次攻撃でファーサイドにクロスが上がったところ、折り返しが浦和の関根に当たる。ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入でオンフィールド・レビューが行われ、関根のハンドでPKの判定になった。これをFWレオ・セアラが蹴り込んで1点差に詰め寄ってハーフタイムを迎えた。

後半に入ると風上に立った鹿島が攻撃する時間の長い展開になった。押し込んだ状態を続けて得たコーナーキックからFW鈴木優磨が頭で押し込み、後半10分に試合は2-2の振り出しに戻った。苦しい展開になった浦和は、前線の選手交代での打開を図り、後半27分にはオナイウもピッチへ送り込まれた。

浦和が戦況を立て直して迎えた後半44分、浦和は自陣でのつなぎが不安定になり不用意な形でコーナーキックを与えてしまう。これを鹿島はMF柴崎岳がキッカーを務めMFチャヴリッチがニアサイドで合わせて決勝ゴール。5万2841人の観衆の前で行われた激闘は、昨季王者の鹿島が途中出場の2人による1点で3-2の逆転勝利を収め、暫定ながら首位に浮上した。（FOOTBALL ZONE編集部）