子猫と大型犬の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万5000回再生を突破し、「平和しか感じられない」「お利口さんなの分かります」「なんて幸せそうなんでしょう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『道端でうずくまっていた子猫』を保護→大型犬が暮らす家にお迎えしたら…種族を超えた尊い光景】

子猫を保護したら…

TikTokアカウント「rie0917」の投稿主さんが紹介したのは、ホワイトスイスシェパード『碧』ちゃんとホワイトシェパード『姫』ちゃんの「ある一幕」です。

ペットキャリーの中で2頭が囲んでいたのは、なんと子猫！！2頭は、愛おしそうに子猫の様子をチェックしていたのでした。子猫の方も、わんこたちに全幅の信頼を寄せているよう。碧ちゃんの鼻に前足を伸ばし、ちょっかいを出すようにタッチしたのです。

子猫の名前は、『月』ちゃん。道端でうずくまっていたところを保護され、投稿主さんの家にやってきたといいます。

本当の親子のよう！？

月ちゃんが家族になってから、わんこたちは甲斐甲斐しくお世話をしているそうです。姫ちゃんは月ちゃんの頭をペロペロ舐めて毛づくろい。碧ちゃんも、優しくツンツンして気遣っているのだとか。

2頭が月ちゃんを囲んでお世話をする様子は、まるで本当の親子のようだといいます。犬種は違えど、小さな子にかける愛情は変わらないのかもしれません。見ているだけで心が洗われる、平和な光景なのでした♡

この投稿には、「最強のボディーガードやん」「この環境なら怖いものなしだね」「月ちゃんは幸せですね」など、多くのコメントが寄せられています。

子猫への愛が止まらない♡

日々わんこたちに守られている月ちゃんは、スクスク成長中。中でも、碧ちゃんの溺愛っぷりがすごいのだとか。月ちゃんのシャンプーを近くで見守ったり、遊び相手になってあげたり…。いつでも月ちゃんのそばに寄り添っているといいます。

また、ご飯の見守りも碧ちゃんの役目。安心して完食できるように、隣で見守っているそうです。ペロペロ毛づくろいするのが止まらないほど、月ちゃんのことを大切にしている碧ちゃん。頼もしい先輩犬の存在が、月ちゃんの成長に一役買っているのではないでしょうか。

投稿主さんの家には、『くぅ』ちゃん、『空』ちゃんというわんこもいるのだそう♪TikTokアカウント「rie0917」では、わんこ＆にゃんこの可愛い姿がたくさん投稿されています。気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「rie0917」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。