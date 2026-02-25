“Iカップのかしこボディ”佐野なぎさが1st写真集を発売！初めていっぱいの大胆カットも♡

新時代グラビアスター「Iカップの“かしこボディ”」佐野なぎさが“初めて”をすべて解禁！1st写真集『なぎさの初めて』を2026年4月22日に発売

発売記念お渡し会が開催決定！ さらに、店舗別限定生写真やサイン入りパネルなど豪華特典も

株式会社KADOKAWAは、Iカップの「かしこボディ」として脚光を浴びるグラビアアイドル・佐野なぎさの1st写真集『なぎさの初めて』が、2026年4月22日に発売された。

佐野なぎさ 1st写真集『なぎさの初めて』カバー画像 (C)KADOKAWA

立命館大学卒業という知性と、圧倒的なIカップボディを併せ持つ彼女。本作では、これまで封印してきた“初めて”を次々と解禁した。「今の自分にしか残せないものを残す」という強い決意で臨み、初の手ブラや全裸カット、さらには初公開となるTバック姿まで、自身の限界に挑んでいる。

撮影はインドネシア・バリ島で行われた。水平線が広がるクタビーチや、熱帯雨林に囲まれたインフィニティプール付きのヴィラを贅沢に貸し切り。清楚なホワイトランジェリーから、妖艶な紫のランジェリー、キャビンアテンダント風のコスプレまで、多彩なシチュエーションで彼女の魅力を引き出した。

表紙は自身初となる黄色の水着姿。迫力のボディラインと、射抜くような力強い視線が印象的だ。また、グラビアだけでなく初のエッセイも収録されており、彼女の内面にも触れられる一冊に仕上がった。

Amazon、セブンネット、楽天ブックス、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では限定生写真特典を用意。高画質PDF付きの電子版も同時発売される。

さらに、発売を記念した「お渡し会」を4月25日に東京、5月9日に大阪で開催。大阪のTSUTAYA EBISUBASHIでは、サイン入りパネルが当たるパネル展も実施予定だ。知性と野生が融合した「佐野なぎさ史上、最も踏み込んだグラビア」をぜひ体感してほしい。

佐野なぎささんコメント

この度、ずっと夢だった写真集を出すことができました。

この写真集は、佐野なぎさとして「初めて」をたくさん詰め込んだ一冊です。

初めての手ブラにも挑戦し、「今の自分にしか残せないものを残す！」という強い気持ちで臨みました。

初めての海外ロケで素敵なロケーションの中、これまでには見せたことのない表情や、少し背伸びをした大人な一面、そして等身大の素の私まで、ひとつひとつ丁寧に挑戦しました。

この一冊を通して、佐野なぎさの「初めて」を一緒に感じてもらえたら嬉しいです。

いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。

たくさんの方に「なぎさの初めて」が届きますように。

【プロフィール】

佐野なぎさ（さの・なぎさ）

2000年6月7日生まれ。大阪府出身。立命館大学卒業。

「グラビアン魂アワード2025」にてリリー・フランキー大賞受賞。

キャッチコピーは新時代グラビアスター「Iカップの“かしこボディ”」。

グラビアアイドルとして2023年にデビューし、DVD・雑誌・TV・ラウンドガールなどマルチに活躍。趣味は旅行、特技はダンス。

限定特典情報

【Amazon.co.jp 限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMPGKYGS

JANコード：4534993326893

【セブンネットショッピング限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://7net.omni7.jp/detail/1107687112

【楽天ブックス限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://books.rakuten.co.jp/rb/18536980/

大阪【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展特典】

2026年4月22日（水）10時～5月10日（日）営業終了

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12956177312.html

【電子版】

アザーカット（1枚）PDFデータ配信付き

発売日である2026年4月22日（水）よりAmazonほか各ストアで販売

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

クレジット：（C）KADOKAWA （C）GDL Entertainment PHOTO/田川雄一