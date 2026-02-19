【「HGUC 1/144 Gディフェンサー &フライングアーマー」（【再販】【2次：2026年5月発送】）】 予約受付：2月19日11時より開始 価格：2,310円 【「HG 1/144 ゲルググ(GQ)」（【2次：2026年6月発送】）】 予約受付：2月19日11時より開始 価格：2,420円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HGUC 1/144 Gディフェンサー &フライングアーマー」（【再販】【2次：2026年5月発送】）の予約受付を2月19日11時より開始する。価格は2,310円。

また、「HG 1/144 ゲルググ(GQ)」（【2次：2026年6月発送】）の予約受付も2月19日11時より開始される。価格は2,420円。

本商品は、「RG 1/144 ガンダムMk-II」（別売り）と連動させて、様々なシーンを再現できる「HGUC フライングアーマー」と「HGUC Gディフェンサー」のセット。RGのスタイリッシュなカラーパターンに合わせ、一部成形色が変更されている。専用リアリスティックデカール（箔を使用したマーキングはなし）、「RG 1/144 ガンダムMk-II（別売り）」とジョイント可能な専用パーツが付属する。

【HGUC Gディフェンサー】

ミサイル・ベイの開閉やコア・ファイターの着脱ギミックを搭載。ガンダムＭｋ-II（別売り）と合体して、“Gフライヤー”及び“スーパーガンダム（※）”が再現できる。

【HGUC フライングアーマー】

機体各部には精密なディテールが施され、フライングアーマーの特徴の逆V字型フォルムを忠実に再現。角度調節機能つき専用スタンドが付属する。

組合わせMS例 ※MS本体は別売り

・ RG ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様） （店頭販売商品）

・ RG ガンダムMk-II（ティターンズ仕様）（店頭販売商品）

・ HGUC 1/144 ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様） （店頭販売商品）

・ HGUC 1/144 ガンダムMk-II（ティターンズ仕様）（店頭販売商品）

など

※2015年発売「HG ガンダムMk-II」（別売）でスーパーガンダムを再現する際、ロング・ライフルのグリップに一部加工が必要です。（2023年11月14日 記）

※この商品は、RGシリーズ及び、HGシリーズの該当MSとの組み合わせを推奨しています。

※この商品に付属のリアリスティックデカールには、箔は使用していません。

※HGUC フライングアーマーに、変更色の変更はありません。

※MS本体は別売りです。

「HG 1/144 ゲルググ(GQ)」（【2次：2026年6月発送】）

本商品は、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」（ジークアクス）より、「ゲルググ(GQ)」をHGシリーズで立体化したもの。特徴的な機体カラーが成形色で再現されており、各種武装に加えプラモデルオリジナルギミックを演出するためのリード線が付属する。

【特長】

頭部パーツは大きく可動。

腹部・胸部・肩部の可動域も広く、様々なポージングが可能。

ビーム・サーベルはグリップ底面にもエフェクトを装着可能。

武器はジョイントを用いることで、腰部に取り付けることが可能。

プラモデルオリジナルギミックとして、専用ハンドパーツとリード線で、ワイヤー射出ギミックを演出。

付属武装 ： ビーム・スプレーガン×２／ビーム・サーベル

付属品 ：ハンドパーツ一式／ジョイント一式／リード線

