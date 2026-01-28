KFC、デリバリー販売価格を店頭と同一に改定 「KFCデリバリー」他社配達代行よりお得に、2・4から
日本ケンタッキー・フライド・チキンは2月4日から、デリバリーのメニュー販売価格を、店頭価格と同一に改定する。あわせて、これまで設定していた最低注文金額を撤廃とすることも発表した。
【画像】配達料・サービス料の平均値と比較
「KFCネットオーダー」や「電話注文」を通じて利用できる「KFCデリバリー」をリニューアル。これまで設定していた「KFCデリバリー」専用価格を見直し、店頭での販売価格と同一の価格で購入できるようになる。
これにより、「KFCデリバリー」にて約2000円以上購入した場合、他社配達代行サービスと比較して、よりお得に利用できるようになるという。注文金額が上がるにつれて、“おトク度”が増す仕組みとなっている。
なお、Uber Eats、出前館、Wolt、Rocket Nowなど、各配達代行サービスでの販売価格は本改定の対象外となる。
また本改訂に伴い、商品代金のほかに別途発生する配送手数料を、300円（税込）から860円（税込）に改定となる。
