長すぎず短すぎない！【GU】お尻まですっぽりカバー♡「優秀アウター」

本格的な冬を迎え、アウターが手放せない今の時期。これから買うなら、防寒にも体型カバーにも対応できる優秀アイテムをチェック！ 今回は、【GU（ジーユー）】から登場したゆったりシルエットのアウターをご紹介します。お尻までカバーできる丈感で、冷え込む時期はとくに大活躍する予感。腰やお尻まわりが気になるという大人女性は、ぜひ取り入れてみて。

ヒップまですっぽり！ ゆったり着られる中わたアウター

【GU】「ウォームパデッドステッチレスコート」\5,990（税込）

リラックス感のあるシルエットとヒップまで覆う丈感で、さり気なく体型カバーが狙える中綿コート。長すぎない絶妙な着丈で、1枚あれば冬の毎日コーデでヘビロテできるかも。裾はドロスト仕様になっており、気分に合わせてシルエットのアレンジが楽しめます。ブラック・ナチュラル・ベージュという上品なカラー展開も、大人には嬉しいポイント。

シックなモノトーンで統一した大人カジュアルコーデ

こちらは色違いのナチュラルを着用。スタッフのRumiさんによると「長すぎないハーフ丈がポイント」とのことで、存在感は十分ながらも重たくなりすぎないのが魅力です。撥水、保温、防風機能が付いているため、防寒面でも頼りになりそう。カジュアルなスウェットコーデも、シックなモノトーンカラーのアイテムで統一すればグンと大人っぽい雰囲気に。

writer：Emika.M