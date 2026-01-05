½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¹ðÇò Âç¿©¤¤ÁÐ»Ò»ÐËåYouTuber¡¢2¿Í¤ÇÌß¤ò74¸Ä»È¤Ã¤¿¤ª»¨¼Ñ¤òÂç¿©¤¤¤¹¤ë»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö¤½¤ê¤ã ¥¨¥°¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿Âç¿©¤¤YouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÁÐ»Ò»ÐËå¡¦¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¤¬¡¢5¥¥í¤Î¤ª»¨¼Ñ¤òÂç¿©¤¤¤¹¤ë»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û5kg¤Î¤ª»¨¼Ñ¤òÂç¿©¤¤¤¹¤ë»Ñ¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äSNS¤Ç¿ô¡¹¤ÎÂç¿©¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¿¡¢»Ð¤Î¤«¤³¡Ê34¡Ë¡¢Ëå¤Î¤¢¤³¡Ê34¡Ë¡£¤·¤«¤·2025Ç¯10·î24Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡12·î6Æü¤È7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿2¿Í¡£¤«¤³¤Ï¡Ö¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï´û¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤è¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÎÁÍý¤äºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¢¤³¤Ï¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤ÎÇ¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï´°¼£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ1ÈÖ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢»£±Æ¤Ï¸µµ¤¤Ê»þ¤Ë³Ú¤·¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2¿Í¤ÇÌß¤ò74¸Ä»È¤Ã¤¿¤ª»¨¼Ñ¤òÂç¿©¤¤¤¹¤ë»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡2026Ç¯1·î3Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¤«¤³¤¬¡Ö¤ª»¨¼Ñ5kg¡¢2¿Í¤Ç¤ªÌß74¸Ä¿©¤Ù¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µðÂç¤Ê´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò¼¡¡¹¤Ë¤¹¤¹¤ê¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª»¨¼Ñ¤Î¤ªÌß¤È¤í¤Ã¤È¤í¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤Í¡¼¡×¡Ö¤ªÌß¼«ÂÎ10¸Ä°Ê¾å¿©¤Ù¤ë¤È¾Ã²½ÉÔÎÉ¤ÇÉÂ±¡¹Ô¤¯±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢¥¨¥°¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë