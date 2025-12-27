YouTubeチャンネル「Dirty Kitten Family」では、子猫クロエが小さな赤ちゃん猫を優しくお世話する様子が配信され、動画のコメント欄には「愛情深い子猫たち」「いつまでも見ていられる」の声が続出しました。

【画像5枚】「ずっと見ていたい…！」 これが、子猫を《優しく抱きしめている》2匹の猫です！

あくびをこぼす姿にほっこり

注目を集めたのは「子猫のクロエは、里親の子猫の眠りを優しく抱きしめて守っています」という動画です。2匹の子猫が、さらに小さな赤ちゃん猫を優しくハグしているシーンからスタート。赤ちゃん猫も安心したように体を預け、思わずあくびをこぼす姿にほっこりしてしまいます。

1匹の猫がその場を離れますが、「私が面倒みるのニャ！」とクロエはひとりで赤ちゃん猫の世話を続けます。赤ちゃん猫はクロエに包まれながら、眠くなってきたのかウトウト。クロエは赤ちゃん猫の寝顔を優しく見守ります。

赤ちゃん猫が眠っている間もクロエはお世話を続けます。ところが、うっかりクロエの手が赤ちゃん猫の顔に触れてしまう場面が。赤ちゃん猫は「やめてニャ〜」と小さな声をあげます。そっと手を下ろしたクロエはなんだか申し訳なさそう。そんなやり取りにもほっこりしてしまいます。

少しお世話に疲れてきたのか、クロエは「ちょっと休憩ニャ」とでも言うように、一息つきます。それでも赤ちゃん猫のそばから離れず、寄り添い続けるクロエ。赤ちゃん猫も安心しきった様子でぐっすり眠っています。すやすや眠る赤ちゃん猫を静かに見つめているクロエですが、なんだか眠くなってきた様子。赤ちゃん猫を抱きしめながらウトウトしはじめました。

赤ちゃん猫に寄り添い続けるクロエに、「ピュアな愛情と優しさを感じるよ」「ずっと一緒にいてほしい！」とのコメントが寄せられています。皆さんも優しいお姉ちゃん猫クロエの姿をぜひチェックしてみてください。