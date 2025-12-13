「インテリアは置く位置が重要です」人気占い師に聞いた「運気が好転し続ける」方角の力

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。





「運が上向き続ける」方角とインテリアの関係

今年も残り3週間弱。新しい年を迎える前に部屋の大掃除や模様替えを予定している人も多いのではないでしょうか。「風水では、方角によって置くとよいインテリアが違います」とぷりあでぃすさんは言います。今あるモノの配置を変えるだけで、運が上向く可能性もあるので、要チェック。







テレビやオーディオは「東」に

まずは「東」から。風水では「川」や「水」があるといいとされ、水の音がするとよい方角になります。ですから、音の出るオーディオやテレビを東に置くとよいでしょう。



また、スマホの充電を東側でするのもおすすめ。加えて、東は「成長」や「発展」を象徴するともいわれ、仕事運に大きく関係してくる方位です。青やグリーンなど、すくすく伸びるイメージの色味やストライプ柄のものを置くのもいいでしょう。







数字にまつわるアイテムは「西」がベスト

続いては「西」について。西側は金運など「お金全般」をつかさどる方角とされています。お金を意味する丸い柄のものや、時計やカレンダーなど数字にまつわるものを西側に置くとよいでしょう。



自分にとっての宝物や高価なもの、伝統があるものや格式の高いものを置くのも◎。お金にまつわる方位なので色はゴールドがおすすめですが、ブラウンやキャメル、光沢のあるものを置いてもOKです。





