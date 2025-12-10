女優の小芝風花（28歳）が、12月9日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。高橋文哉の“エセ関西弁”に「やめて。エセ関西弁やめて」とツッコミを入れた。



連続ドラマ「フェルマーの料理」（2023年／TBS系）やバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の「ゴチになります！」企画で高橋文哉と共演している小芝風花が、番組のゲストとして登場。近況などを話していく中で、いつにもまして関西弁がスラスラと出てくる小芝に対し、高橋が「僕、（小芝に）出会って2年半から3年で今までで見たことないぐらい関西弁出てるんですけど」とコメント。



小芝は笑って「あの、今、関西弁の役やってて」と説明すると、高橋は「あ、あ、それはあかんわ」と相槌を打つ。



小芝は「やめて。エセ関西弁やめて」とツッコミを入れつつ、「関西弁の役やってると普段めっちゃきつくなっちゃうの。 もう仕事でもプライベートでも、プライベートは基本関西弁やから、なんか両方になるともうずっと」と語った。