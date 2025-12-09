超高精細5K撮影＆7200万画素静止画対応！最新コンパクトデジカメ
Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は5Kの超高解像度録画と7200万画素の静止画撮影に対応した最新コンパクトデジタルカメラを発売する。本製品は、ポスターサイズへのプリントにも対応できる高精細な画質と、鮮明な映像表現を求めるユーザーに向けたハイパフォーマンスモデルだ。
■ 圧倒的高画質 - 5K録画 × 7200万画素静止画
最新の高感度CMOSセンサーを搭載し、低照度環境でもノイズを抑えたクリアな撮影が可能だ。5K動画撮影では細部の質感まで鮮明に記録でき、7200万画素の高精細静止画は旅行やイベント、風景、人物などを一生ものの思い出として残せる高画質で撮影できる。
■家族写真がもっと簡単・もっと楽しく
デジカメには、2秒／5秒／10秒／15秒／30秒の多段階タイマー撮影機能を搭載。集合写真や家族写真でも、誰かがシャッターを押す必要がなく、みんなで安心して写り込むことができる。また、顔検出・笑顔検出・連続撮影・ビューティー機能・ホワイトバランス調整・日付/時間表示・自動オフ機能など、さまざまなシーンで役立つ機能を多数搭載している。
■フィルタ搭載でイベント撮影も大活躍
多彩な写真フィルタを標準搭載しており、運動会、卒業式、旅行、イベント、忘年会など、幅広いシーンで撮影の幅を広げる。初心者でもプロのような雰囲気ある写真を簡単に楽しめるのも特長だ。
■WIFI転送でスマホへ簡単シェア
WIFI転送機能を内蔵しており、撮影した写真や動画をワイヤレスでスマートフォンやタブレットへ簡単に送信できる。専用アプリを使うことで、SNSへの投稿やクラウド保存もスムーズに行えるため、撮影後すぐに友人や家族と思い出を共有することができる。
■使いやすさ×高画質のバランスを追求
コンパクトながら高性能を併せ持ち、日常のスナップから特別なイベントまで、どなたでも手軽に美しい写真・動画を記録できる。家族での利用やプレゼントにも最適な一台だ。
■便利な付属品＆お得なキャンペーン
撮影をより快適に楽しめるよう、1200mAhバッテリー2個、ストラップ（掛け紐）、専用収納袋をセットで提供。旅行やイベントでも長時間安心して使用できる。現在、各ECプラットフォームにてお得なキャンペーンも実施中。詳細は商品ページを確認のこと。
■製品概要
· 製品名：S95PROコンパクトデジタルカメラ
· 画素数：7,200万画素
· 写真解像度：3M、5M、8M、12M、20M、24M、30M、48M、56M、64M、72M
· 動画解像度：5K_4608X2560(15FPS)、
4K_3840X2160p(30FPS)、
2.7K_2688X1520p(30/60FPS)、
FHD_1920X1080p(60/30FPS),
HD_1280x720p(120/60/30FPS)
· バッテリー容量：1,200mAh
· フル充電：約2〜3時間
· 外形寸法：10cm*6cm*2.2cm
· 重量：124g
通常価格：8,480〜11,800円（税込み）
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/soppy/y302104/
Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/y100738.html
Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社
Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社
