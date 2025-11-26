¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡¡ÁûÆ°¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤ÇÎÞ¤Î¼Õºá¡Ö¼«¤é¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡´ã¶À»Ñ¤Ç¤ä¤Ä¤ì¤¿É½¾ð
¡¡²ò»¶¤·¤¿TOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬26Æü¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¸ÖÅÄÍ¥ÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£¹ñÊ¬¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤Î¤Ï¡¢6·î20Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹ñÊ¬¤Ë²áµî¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤È¤Ê¤ë¡£²ñ¸«¾ì¤Ë´ã¶À¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡¢¤ä¤Ä¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤ÏÆü¥Æ¥ì¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÆü¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿¤´¼«¿È¤Î¿´¶¤ò½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ñ¸«¤Î¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È7ÉÃ¤Û¤ÉÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¡ÖËÜÆü¡¢»ä¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ªµö¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¼«¤é¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿Ä¾ÀÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤êÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£ºÆÅÙ¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÄ¹Ç¯»ä¤¬³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡ÙÀ½ºî´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢30Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ËÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Â¾¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò´Þ¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï»ö¾ð¤ò¤´ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤´È½ÃÇ¤ò¶¯¤¤¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¡£¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì½Å¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤äÎ©¾ì¤Ø¤Î¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÄË´¶¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤³¤Î5¥«·î´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î¿´¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö30Ç¯Â³¤¤¤¿¡ØÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°µÙ»ß¡¢TOKIO¤Î²ò»¶¡Ä¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤ÈÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¡Ö¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿3¿Í¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤ÎÇÑ¶È¡¢TOKIO-BA¤ÎÊÄ±à¡£¿ôÆü´Ö¤Î´Ö¤ÇÁ´¤Æ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢ËÜ·ï¤È´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¸ÖÅÄÀèÀ¸¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤È¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤¬²¿1¤Ä³ð¤ï¤º¡¢¤¤ç¤¦¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤ºÀ¤¤ÎÃæ¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ï6·î20Æü¤Ë¹ñÊ¬¤Î¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£Æ±¶É¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¹Ô°Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤ËÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï10·î23Æü¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤ËàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£¿½Î©½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÊ¬¤ÏÆü¥Æ¥ì¤«¤é½èÊ¬¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª»ö¼Â¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂÐ³°Åª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤º¡¢Â¾ÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¹ßÈÄ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤«¤é¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ê¤É½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï²ñ¸«¤ÇÆü¥Æ¥ì¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¡ÖÆü¥Æ¥ì¤ËÁ´¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡×¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ï¹ñÊ¬Â¦¤Î²ñ¸«¤Ë¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤¯¹³µÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡£Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï10·î¤ÎÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤Ç¡ÖÂçÊÑ¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢Æ±¶É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹É¾²Á°Ñ°÷²ñ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Å¬Àµ¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î¤Ë¹ñÊ¬Â¦¤«¤é¼Õºá¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´ü¾°Áá¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£