「ラクに穿けてスタイル良く見えるから」 週3デニムのスタイリストが買いかえたデニム





「形・色・穿き心地」 最優秀デニム

毎シーズン「デニムから」ワードローブ作りを始めるというデニムフリークのスタイリストたちに取材。「よく穿くデニムに似合う服＝出番の多い服」という彼女たちのセオリーをもとに選ばれたデニムは？





【スタイリスト・樋口かほりさん】

表紙や特集を担当する人気のGISELeスタイリスト。トレンドに流されないシンプルな服を基調としながら、新しさを感じさせるシルエット選びが得意。大人に適した甘さのさじ加減も絶妙。私服も週3回はデニムというフリーク。







丸みのあるシルエット

デニムパンツ／ソフトハイフン 「気分は90’sムード。 ゆったりとしたウエストと丸みを帯びたシルエットが、今また新鮮。リラクシーな穿き心地ながら、腰位置を高く見せる計算されたパターンは、スタイルアップを確約。 ラクしてさまになる1本です」（樋口さん）







まっすぐでキレイな程よいワイド

白デニムパンツ／BEIGE,（オンワード樫山 お客様相談室） 「白デニムをカジュアルにはきたい人にオススメなワイドストレート。通常のストレートよりやや筒幅を持たせたワイドすぎない絶妙シルエット。ハイウエストかつ、ヒップ部分の大きなポケットで後ろ姿までキレイに見えます」（樋口さん）







わずかな遊びを足せるペイントデザイン

デニムパンツ／ニードバイヘリテージ（ゲストリスト） 「大人のかわいさが生まれるピンクやグリーンのネオンカラー。ネオンカラーのペイントも、これみよがしではない小ぶりな配置なら、洗練されたアクセント」（樋口さん）







（デニムのプライスなど詳細へ）

≫【全11アイテムの一覧へ】 デニムの中でも「とくにいい」 人気スタイリスト6人が買いかえた「理由のあるデニム」