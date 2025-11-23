¡Ö²Ã³²¼Ô¤¬³°¹ñ¿Í¡×¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤¬µÞÁý¡ªÌµÊÝ¸±¡õÆ¨Ë´¤Ç¡Èµã¤¿²Æþ¤ê¡É¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÂÐ½èË¡
¡Ö¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£¤â¤·¡¢»ö¸Î¤ÎÁê¼ê¤¬¤½¤ó¤Ê³°¹ñ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î²óÉü¤äºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢³°¹ñ¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç24Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼Ô¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ï¡¢7286·ï¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£¤½¤³¤Ç¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Êì¹ñ¤ØÆ¨Ë´¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÊÝ¸±¤Ç»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬¡Öµã¤¿²Æþ¤ê¡×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£
Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤È»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ½èË¡¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡ÈºÇ½ª¼êÃÊ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎµßºÑÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ»³²¤¬¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³è¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Æ¨Ë´¡¢ÌµÊÝ¸±¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡Ä³°¹ñ¿Í»ö¸Î¤ÇÈï³²¼Ô¤¬´Ù¤ë¡Ö£³¤Ä¤ÎÀäË¾¡×
³°¹ñ¿Í¤¬Áê¼ê¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Çµ¯¤¤¿»ö¸Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÊË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÂ§Ë¡Âè17¾ò¡Ë¡£»ö¸Î¤ÇÂ»³²¤òÈï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤·¤«¤·¡¢½½Ê¬¤ÊÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þµã¤¿²Æþ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Èï³²¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
£±¡²²Ã³²¼Ô¤ÎÆ¨Ë´¡¦µ¢¹ñ
²Ã³²¼Ô¤¬³°¹ñ¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢µ¢¹ñ¤µ¤ì¤ÆÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£°ìÃ¶µ¢¹ñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼¨ÃÌ¸ò¾Ä¤äÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£
£²¡²ÌµÊÝ¸±
Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤»¤ºÌµÊÝ¸±¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£ºÛÈ½½ê¤ËÂ»³²Çå½þÀÁµá¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë»ÙÊ§Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤ÊÊä½þ¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
£³¡²¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ
²Ã³²¼Ô¤¬ÆüËÜ¸ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£²Ã³²¼Ô¤¬Ç¤°ÕÊÝ¸±¤ËÌ¤²ÃÆþ¤ÇÄ¾ÀÜËÜ¿Í¤È¸ò¾Ä¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¡£
Áê¼ê¤¬¡ÖÌµÊÝ¸±¡×¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤¡ª Çå½þ¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö£·¤Ä¤ÎµßºÑºö¡×
²Ã³²¼Ô¤¬³°¹ñ¿Í¤ÇÇ¤°ÕÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÜ¿Í¤«¤éÂ»³²Çå½þ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ÇÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢ÊÛ¸î»Î¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ËÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡£
£±¡²²Ã³²¼Ô¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÊä½þ¤òµá¤á¤ë¡ÊÈï³²¼ÔÀÁµá¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ë¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã³²¼Ô¤¬¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼«ÇåÀÕÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÈï³²¼ÔËÜ¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜÊä½þ¤ÎÀÁµá¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÈï³²¼ÔÀÁµá¡×¤È¤¤¤¦¡£Áê¼êÊý¤Î¼«ÇåÀÕÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬¸ò¾Ä¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²Ã³²¼ÔËÜ¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤è¤ê¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤ÎÊä½þÂÐ¾Ý¤Ï¿Í¿È½ý³²¡Ê»àË´¡¦¸å°ä¾ã³²¡¦¥±¥¬¡Ë¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢ÊªÂ»¡Ê¼ÖÎ¾¤Î½¤ÍýÈñ¤Ê¤É¡Ë¤ÏÊä½þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÄã¸Â¤ÎÊä½þ¤ò¹Ô¤¦µßºÑÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Çå½þ¶â¤Î»ÙÊ§¸ÂÅÙ³Û¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÇ¤°ÕÊÝ¸±¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÊä½þ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡þ¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¡¦¶¦ºÑ¤Ë¤è¤ëÂ»³²Çå½þÊäÅ¶¤Î»ÙÊ§¸ÂÅÙ³Û¡ÊÈï³²¼Ô£±¿Í¤Ë¤Ä¤¡Ë¡¦»àË´¤Ë¤è¤ëÂ»³²¡Ä¡ÄºÇ¹â3000Ëü±ß¡¦¸å°ä¾ã³²¤Ë¤è¤ëÂ»³²¡Ä¡ÄºÇ¹â4000Ëü±ß¡Á75Ëü±ß¡Ê¸å°ä¾ã³²Åùµé¤Ë¤è¤ë¡Ë¡¦½ý³²¡Ê¥±¥¬¡Ë¤Ë¤è¤ëÂ»³²¡Ä¡ÄºÇ¹â120Ëü±ß
£²¡²¼«Ê¬¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±¤«¤éÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë
¼«Ê¬¡ÊÈï³²¼Ô¡Ë¤¬¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡ÊÇ¤°ÕÊÝ¸±¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ¸±¤«¤éÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Î¤Û¤«¡¢Èï³²¼Ô¼«¿È¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢°åÎÅÊÝ¸±¡¢½ý³²ÊÝ¸±¤Ê¤É¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊÝ¸±¤«¤éÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤«È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±²ñ¼Ò¤äÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ»Ø¼¨¤ò¶Ä¤´¤¦¡£
£³¡²À¯ÉÜÊÝ¾ã»ö¶È¤ËÊä½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë
²Ã³²¼Ô¤¬¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²Ã³²¼Ô¤¬ÉÔÌÀ¤ÇÂ»³²Çå½þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤¬¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤ÈÆ±Åù¤ÎÂ»³²¤ò塡Êä¤¹¤ëµßºÑÁ¼ÃÖ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÀ¯ÉÜÊÝ¾ã»ö¶È¡Ê¼«Æ°¼ÖÂ»³²Çå½þÊÝ¾ã»ö¶È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
Êä½þÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤ÈÆ±¤¸¡Ö¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¿Í¿È½ý³²¡×¤À¡£Â»³²Çå½þ¶â¡ÊÂ»³²¤Î塡Êä¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤â¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Î»ÙÊ§´ð½à¤Ë½à¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤äÏ«ºÒÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤«¤éµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Èï³²¼Ô¼«¿È¤ÎÇ¤°ÕÊÝ¸±¤«¤éÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶â³Û¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¡¢½ÅÊ£¤·¤ÆÊä½þ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜÊÝ¾ã»ö¶È¤ÎÊäÅ¶¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂ¾¤«¤éÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤À¡£
À¯ÉÜÊÝ¾ã»ö¶È¤Ø¤ÎÀÁµá¤Ï¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤ò¼è¤ê°·¤¦Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡Ê¶¦ºÑÁÈ¹ç¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£ÀÁµáÀè¤È¤Ê¤ëÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡Ê¶¦ºÑÁÈ¹ç¡Ë¤Ë·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë´õË¾¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÂ»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡Ê¶¦ºÑÁÈ¹ç¡Ë¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤è¤¤¡£ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤ÏÀÁµá¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£
£´¡²²Ã³²¼Ô¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë¡Ê±¿¹Ô¶¡ÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¡Ë
²Ã³²¼Ô¤¬Â¾¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµá¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡Ö±¿¹Ô¶¡ÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ê¼«Æ°¼ÖÂ»³²Çå½þË¡Âè£³¾ò¡Ë¡£
¿Í¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤»¤¿¤êÂß¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò¼«Í³¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¸¢¸Â¤ò»ý¤Á¡Ê¡á±¿¹Ô»ÙÇÛ¡Ë¡¢¤½¤Î±¿¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍø±×¡Ê¡á±¿¹ÔÍø±×¡Ë¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê¡á±¿¹Ô¶¡ÍÑ¼Ô¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¿ÈÂÎ¤ò³²¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¡£
Íø±×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂÐ²Á¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÍø±×¤ÎÍÌµ¤ÏÌä¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÍ§¿Í¤Ê¤É¤Ë¼Ö¤òÂß¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤â±¿¹ÔÍø±×¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¡£¡¦Â¾¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Ö¤òÂß¤·¤¿¿Í¡¦±¿Å¾Âå¹Ô¶È¼Ô¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¡¦ÅðÆñ¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¡Ê¢¨¡Ë¡¦¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤äÂå¼Ö¤Î½êÍ²ñ¼Ò¡¦¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¡¦¼ÒÍÑ¼Ö¤Î½êÍ²ñ¼Ò
¢¨ÄÌ¾ï¡¢ÅðÆñ¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤Ï±¿¹Ô¶¡ÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¸°¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÅðÆñ¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²á¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢±¿¹Ô¶¡ÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¤òÌä¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
£µ¡²²Ã³²¼Ô¤Î»ÈÍÑ¼Ô¡Ê¸ÛÍÑ¼ç¡Ë¤ËÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë¡Ê»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¡Ë
²Ã³²¼Ô¤¬»Å»öÃæ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤Î»ÈÍÑ¼Ô¡Ê¸ÛÍÑ¼ç¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡Ö»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤¦¡ÊÌ±Ë¡715¾ò¡Ë¡£
»ÈÍÑ¼Ô¤¬¼ÒÍÑ¼Ö¤Î»äÅªÍøÍÑ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¶ÈÌ³»þ´Ö³°¤Î»ö¸Î¤Ç¤â»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¡Ê¤Þ¤¿¤Ï±¿¹Ô¶¡ÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¡Ë¤òÌä¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤òÄÌ¶Ð¤ä¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÍÑ¼Ô¤¬¾µÂú¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¥Þ¥¤¥«¡¼¤ÇÄÌ¶ÐÃæ¡¢¶ÈÌ³Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¤òÌä¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
²Ã³²¼Ô¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶ÐÌ³Àè¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
£¶¡²Ï«ºÒÊÝ¸±¤«¤éµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¡ÊÈï³²¼Ô¤¬»Å»öÃæ¡¦ÄÌ¶ÐÃæ¤Î»ö¸Î¤Î¾ì¹ç¡Ë
Èï³²¼Ô¤¬Ï«ºÒÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦¸øÌ³°÷¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ç¡¢»Å»öÃæ¤äÄÌ¶ÐÃæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯ºÒ³²¤Þ¤¿¤ÏÄÌ¶ÐºÒ³²¤È¤·¤ÆÏ«ºÒÊÝ¸±¤«¤éÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Ï«Æ¯ºÒ³²¤Þ¤¿¤ÏÄÌ¶ÐºÒ³²¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼£ÎÅÈñ¡ÊÎÅÍÜ¡ÊÊä½þ¡ËÅùµëÉÕ¡Ë¤äµÙ¶È¡ÊÊä½þ¡ËÅùµëÉÕ¡Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï°äÂ²¤ËÇ¯¶â¤ä°ì»þ¶â¡Ê°äÂ²¡ÊÊä½þ¡ËÅùµëÉÕ¡Ë¤Ê¤É¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£
Ï«ºÒÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¹ñ¤¬²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆµëÉÕ¶âÁêÅö³Û¤òµá½þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÂè»°¼Ô¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë½ýÉÂÆÏ¡×¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤À¡£
£·¡²¸òÄÌ»ö¸ÎÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÇ¾¤ËÂ»½ý¤òÉé¤¤½ÅÅÙ¤Î¸å°ä¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¸òÄÌ°ä»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÌµÎÁ¤ÎÁêÃÌ»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¤³¤ì¤é¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤â³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö°Â°×¤Ê¼¨ÃÌ¡×¤ÏÀäÂÐNG¡ª
»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
£±¡²É¬¤º·Ù»¡¤ØÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤¦
¸òÄÌ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£ÆÏ½Ð¤ÏË¡Î§¾å¤ÎµÁÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È»ö¸ÎÈ¯À¸¤Î»ö¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¾ÚÌÀ½ñ¡×¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¸òÄÌ»ö¸Î¾ÚÌÀ½ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÝ¸±¶â¤ÎÀÁµá¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¸å¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Éé½ý¼Ô¤Îµß¸î¤ä¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬ºÑ¤ó¤À¤é¡¢¤¹¤°¤Ë110ÈÖ¤ØÏ¢Íí¤·¤è¤¦¡£
£²¡²²Ã³²¼Ô¤Î¾ðÊó¤òÇÄ°®¤¹¤ë
²Ã³²¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ï·Ù»¡¤Ç¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â³ÎÇ§¤·ÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¡¦»áÌ¾¡¦Ï¢ÍíÀè¡¦ÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¾õ¶·¡Ê²ÃÆþ¤ÎÍÌµ¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¡¦Ç¤°ÕÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾ÚÌÀ½ñÈÖ¹æ¡Ë¡¦¶ÐÌ³Àè¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÏ¢ÍíÀè¡Ê¹ñÆâ¤Ç½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡Ë¡¦²Ã³²¼ÖÎ¾¤ÎÅÐÏ¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼
£³¡²¾Úµò¤ò³ÎÊÝ¡¦ÊÝÁ´¤¹¤ë
»ö¸Î¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢Â»³²Çå½þ¤äÊÝ¸±¶â¤ÎÀÁµá¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£»ö¸Î¸½¾ì¤ä¼Ö¤ÎÂ»½ý²Õ½ê¤ò»£±Æ¤·¡¢ÌÜ·â¼Ô¤¬¤¤¤ì¤ÐÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¹¤°¤ËSD¥«¡¼¥É¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢PC¤Ê¤É¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
£´¡²°Â°×¤Ê¼¨ÃÌ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤
¼¨ÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢°Â°×¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤é¤«¤é»ý¤Á¤«¤±¤ë¤Î¤âNG¤À¡£¸ýÌóÂ«¤äÇ°½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë»ÙÊ§Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÌóÂ«¤¬¼é¤é¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
µã¤¿²Æþ¤ê¤Ï²óÈò¤Ç¤¤ë¡ª¡¡¡ÖÊÛ¸î»ÎÆÃÌó¡×¤È¡ÖÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¡×¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òµß¤¦
¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»àË´¤ä¥±¥¬¤òÊä½þ¤¹¤ë¡Ö½ý³²ÊÝ¸±¡×¤Ê¤É¤¬È÷¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Ç°Õ³°¤È½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÊÛ¸î»ÎÈñÍÑÆÃÌó¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¤³¤ÎÆÃÌó¤Ï¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤ä½ý³²ÊÝ¸±¤Ê¤É¤Ë¤âÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±°Ê³°¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»ÎÈñÍÑÆÃÌó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Ë¤ª¤±¤ëÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤äË¡Î§ÁêÃÌÈñÍÑ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊä½þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£²Ã³²¼Ô¤¬³°¹ñ¿Í¤Ç¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¸ò¾Ä¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤É¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
Èï³²¼Ô¤¬µã¤¿²Æþ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¼±ÉÔÂ¤Ë¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡×¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëºÇ¶¯¤ÎÈ÷¤¨¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃÝ¹ñ¹°¾ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¿¥é¥Ý¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÂåÉ½¡£Ì¾¸Å²°Âç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤äµ»ö¤Î¼¹É®¡¦´Æ½¤¤òÄÌ¤¸¡¢¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢CFP®¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë