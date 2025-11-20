¡ÚMLB¡Û¡Ö¥È¥é¥¦¥È¤ò¥È¥ìー¥É¤Ç³ÍÆÀ¡×³°Ìî¼êÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ëµæ¶Ë¥×¥é¥óÉâ¾å¡Ä¡Ä¡È¥È¥é¥¦¥¿¥Ë¡ÉºÆ·ëÀ®¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹½ÁÛ¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
³°Ìî¼êÊä¶¯¤¬É¬¿Ü¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¡È¥¦¥ë¥È¥éC¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÁêËÀ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡£ÂçÃ«¤È¤ÎºÇ¶¯¥Ç¥å¥ª¡Ö¥È¥é¥¦¥¿¥Ë¡×¤¬¥Áー¥à¤òÂØ¤¨¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç
º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°Ìî¿Ø¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¡£³ÍÆÀ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯¥ä¥ó¥ー¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFANSIDED¡Ù¤È¡ØThe Sporting News¡Ù¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥È¥é¥¦¥È¤â³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
MVP¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Ë11ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤¿34ºÐ¤Î¥È¥é¥¦¥È¡£¡ÖºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Á°²ó¤Î¡Ö¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¼ç¾¤âÌ³¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤À®ÀÓ¤âÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Îµ±¤¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ï39ºÐ¤È¤Ê¤ë2030Ç¯¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÍèµ¨¤«¤é¤Î5Ç¯¤ÇÁí³Û1²¯8560Ëü¥É¥ë¡ÊÌó288²¯6500Ëü±ß¡Ë¤ÎµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÔÆ¯Î¨¤¬°¤¤³ä¤Ë¤ÏÇ¯Êð¤¬¹â¤¯¡¢¥Áー¥à¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î·ÀÌó¤Ï¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥É·³¤Ê¤é¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ØFANSIDED¡Ù¤Ï¥È¥é¥¦¥È¤¬¥È¥ìー¥ÉÍ×°÷¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£¤³¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµåÃÄ¤òÊ£¿ô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï³°Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬É¬Í×¤À¡£ºò¥·ー¥º¥ó¡¢³°Ìî¿Ø¤ÏÈà¤é¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¼åÅÀ¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤Î¸å¤í¤Ç¡¢¥È¥é¥¦¥È¤¬¥¯¥êー¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹½ÁÛ¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¶âÁ¬Åª¤Ë¤âÈà¤é¤Û¤ÉÂçÃÀ¤Ë»Ù½Ð¤Ç¤¤ë¥Áー¥à¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥¦¥È¤È¤Î·ÀÌó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤ÊÂÑµ×À¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµåÃÄ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¥Áー¥à¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥¦¥È¤¬·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¡¢Éü³è¤ò¿ë¤²¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÇ¯Êð¤Î¹â¤µ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£