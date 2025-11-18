小野田紀美経済安保担当大臣が、１８日の会見で、「すぐ経済的威圧をしてくる所に対して依存しすぎるということはリスクではある」と中国への経済依存に警戒感を示した。

【映像】相次ぐ所管外の質問に「個人的に」と答弁（実際の様子）

会見で記者が「中国政府が留学や観光での訪日自粛を呼び掛けている。2.2兆円の損害が出るというエコノミストの指摘もある。大臣の受け止めは？」と質問。

小野田大臣は「観光は国交省だと思うんですが、所管外のことは言わないようにしますが、いずれにしろ何か気に入らないことがあったらすぐに経済的威圧をしてくるところに対して依存しすぎるということは、サプライチェーンリスクだけでなくさまざまな、観光に対してもリスクではあるので、リスクの低減を常日頃みんなが考えながら経済を回していけたらいいなと、個人的には考えています」と答えた。

さらに「総理のひとつの発言でこのような形に発展しているのは中国側がやりすぎではないか、という受け止めか？」と問われると、「とくに先方が特定の国に限らず、我が国に対してどのように行動するかはその国の考えによるところなので、私から申し上げることはございませんが、そういうリスクがあるところに経済的に依存するということは危険だよということは認識しなければいけないと思っています」と答えた。

記者がさらに「それを受けて中国総領事の発言があり、ペルソナ・ノン・グラータという言葉自体が出てきていて、日中の外交関係悪化への懸念もあるが、中国総領事の発言に関してはどう受け止めているか？」と質問。

小野田大臣は「ペルソナ・ノン・グラータに関しては外務省が決めることなので、所管外なのですが、それぞれいろいろな国の大使がいろいろな発言をされていらっしゃるところに関して、特定の国に限らず大使がこういった、ああいったということをいちいち私の立場からコメントは必要ないかなと思いますが、我が国に友好のために来ている人であれば、我が国の国民を脅すようなまねをするというのは良くないと思います。個人的に」と答えた。（『ABEMA NEWS』より）