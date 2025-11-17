岩陰から除く白い影…その正体に19万いいね! - 「目が笑ってない…」「市原悦子やん」
動物園あり、遊園地あり、プールありのハイブリッド・レジャーランド「東武動物公園」(埼玉県)。一日中居ても飽きない人気のレジャーランドですが、そんな東武動物公園で、何やら不穏な影が……。
にっこり
(@tobuzoo7より引用)
岩陰から覗く白い影。にっこり微笑んでいるようにも見えますが、よく見えないので、もうちょっとズームしてみましょう。
目が笑ってない!! 思わず吹き出してしまいました(笑)。まさに『家政婦は見た!』の市原悦子さんを彷彿とさせるこの子の正体は、同園猛禽舎で暮らすシロフクロウの「ロク」くんです。
この姿に、SNSは爆笑の嵐。「吹いたwwwww」「家政婦はみた的なアングル〜笑」「市原悦子やん」「目が笑ってない…」「絶対喋るぞこのシロフクロウ」「笑ゥせぇるすまんの喪黒福造みがありますね」「笑福亭鶴瓶に似てる」といった声が続々と寄せられ、執筆時点までに19万ものいいねを獲得しています!
怪しげな表情で万バズとなったロクくんですが、いつもこんな顔をしているわけではありません。当然、元気に鳴いているときだってあります。
本当はこんなに丸い目をしているんですね。かわいい!
さて、古くからフクロウは“縁起が良い”存在として、白い生き物は“神聖な存在”として崇められてきました。それだけに、シロフクロウは“幸福の象徴”として人気なのだとか。そこで、福を呼び込みたい!という方に朗報です。実は、同園「ふれあいショップ わとと」にてロクくんの羽が販売されているんです!
すてきですね。シロフクロウというと、ハリーポッターのヘドウィグを思い浮かべる人もいると思いますが、幸運のお守りとして飾っておくのにピッタリ。プレゼントとしても喜ばれるかもしれませんね。なお、数量限定につきお早めに!
にっこり☺️#東武動物公園#シロフクロウ#ロク pic.twitter.com/TZoOTaa6m0- 東武動物公園【公式】リュウくん (@tobuzoo7) November 10, 2025
万バズありがとうございます！あんな表情をしたくなった時にぜひご活用ください笑にっこりかわいいシロフクロウのロクくんには東武動物公園で出会えます✨一緒に暮らすワッフルちゃんにもご注目☝️#東武動物公園#ロク#ワッフル pic.twitter.com/etMgxIIXyJ- 東武動物公園【公式】リュウくん (@tobuzoo7) November 11, 2025
あ、あとふれあい動物の森ショップわととではロクくんの羽もGETできちゃいます！数量限定ですのでお早めに🪶 pic.twitter.com/RGnQgfT6ms- 東武動物公園【公式】リュウくん (@tobuzoo7) November 11, 2025
