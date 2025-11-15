°ì½ï¤Ë³¤¿åÍá¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤ÎÂç¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤ÈŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤ÇµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤Î"±Ê±ó¤ÎÊÌ¤ì"¡Ú2025Ç¯10·îBEST¡Û
2025Ç¯10·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥éÉôÌç¤ÎÂè3°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡Ä«¥É¥éŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Î¥â¥Ç¥ëŽ¤¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ªŽ¥¥Ï¡¼¥ó¤È18ºÐ²¼¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°»ö¼Âº§¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¢§Âè2°Ì¡¡1Ç¯¤Ç¼ºí©Ž¤3Ç¯¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¥â¥Ç¥ëŽ¥¥»¥Ä¤Î"ºÇ½é¤ÎÉ×"¤¬14Ç¯¤â"Ì»ÍÜ»Ò"¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³
¢§Âè3°Ì¡¡°ì½ï¤Ë³¤¿åÍá¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤ÎÂç¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤ÈŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤ÇµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤Î"±Ê±ó¤ÎÊÌ¤ì"
¢£µÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÊÒÏÓ¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¶Ó¿¥¡¢Âè4½µ¡Ö¥Õ¥¿¥ê¡¢¥¯¥é¥¹¡¢¥·¥Þ¥¹¥«¡©¡×¡Ê10·î20Æü¡Á24ÆüÊüÁ÷¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì»¤Ë·Þ¤¨¤¿¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬¡¢¾¾Ìî²È¤¬¤«¤«¤¨¤ë¼Ú¶â¤È¡¢ÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Î¸·³Ê¤µ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¤Ë½ÐËÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¶äÆóÏº¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åìµþ¤ÎËÜ¶¿¤Þ¤Ç¡¢Èà¤òÏ¢¤ìÌá¤·¤Ë¤Ï¤ë¤Ð¤ë½Ð¤«¤±¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¶äÆóÏº¤¬µï¸õ¤·¤Æ¤¤¤ë²¼½É¤Ë¡¢¾¾¹¾¤Î½Ð¿È¤À¤È¤¤¤¦¶Ó¿¥¤¬¤¤¤¿¡£Äë¹ñÂç³Ø¤ÎÌçÁ°¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶äÆóÏº¤ò½õ¤±¡¢µï¸õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥È¥¤¬Åìµþ¤ËÃå¤¤¤¿ÍâÆü¡¢¶äÆóÏº¤ÏÃæ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¸¡Äê»î¸³¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ï¾¾¹¾¤ÇÍÌ¾¤Ê½¨ºÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²È¤¬ÉÏ¤·¤¯ÂÎ¤â¼å¤¯¤ÆÃæ³Ø¤òÃæÂà¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤º¡¢°ì»þ¤Ï¾¾¹¾¤Ç¡¢Ìµ»ñ³Ê¤Ç¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¶äÆóÏº¤Ï¾¾Ìî¤È¤¤¤¦¡Ö²È¡×¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ëµñ¤ß¡¢¥È¥¤ÏÈà¤ò¾¾¹¾¤ËÏ¢¤ìµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤éÌó3Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥È¥¤Ï¶Ó¿¥¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¢£¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó
Âè5½µ¡Ö¥ï¥¿¥·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡£¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥â¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡£¡×¡Ê10·î27Æü¡Á31ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢Âè4½µ¤ÎÌÀ¼£20Ç¯¡Ê1887¡Ë¤«¤éÌó3Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î30Æü¡¢Åçº¬¸©ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£°Â½¡¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤¬¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Ë¾·æÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢Á¥¤«¤é¾¾¹¾¤ÎÃÏ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö°Û¿Í¤¬¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êª¸«Í·»³¤Ç½Ð·Þ¤¨¤ËË¬¤ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¥È¥¤äÍ§¿Í¤Î¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤é¤â¤¤¤¿¡£¤Þ¤À¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÅþÃå¤¹¤ëÁ°¡¢¥È¥¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ë¶Ó¿¥¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¶Ó¿¥¤ÏÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÐ´ß¤ÎÅ·¹ñÍ·³Ç¤«¤éÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë²»¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶Ó¿¥¤Ë¤Ê¤ó¤Î²»¤«¿Ò¤Í¡¢»°Ì£Àþ¤Î²»¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¡¼¡¢¥·¥ã¥ß¥»¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÍ·³Ç¤Î¤Û¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´¿·Þ¼°Åµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ó¿¥¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Ï¢¤ìÌá¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÏ©ÃÏ¤Î±ü¤Þ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Àµó¶ç¡¢¾¾¹¾Âç¶¶¤Ë¶á¤¤²ÖÅÄÎ¹´Û¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤³¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤È¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¶Ó¿¥¤Ï¹¾Æ£ÃÎ»ö¤«¤é¤â¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¾¾¹¾¤ËÎ±¤á¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¤Ë½¾»ö¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËºÆ»°»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¤âÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¡£¶Ó¿¥¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¾¾¹¾¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¼¡Âè¤Ë2¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÍý²ò¼Ô
¶Ó¿¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÏÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤È¤¤¤¦¡£Ê¸µ×2Ç¯¡Ê1862¡Ë¤Ë¾¾¹¾ÈÍ»Î¤ÎÄ¹ÃË¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥»¥Ä¤Î6ºÐÇ¯Ä¹¤Ç¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤è¤ê12ºÐ¼ã¤«¤Ã¤¿¡£
Ì¾Î©¤¿¤ë½¨ºÍ¤Ç¡ÖÂçÈØÀÐ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Á¡¢¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤ÏÂà³Ø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤Û¤ÉÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Âà³Ø¸å¤ËÆ±¹»¤Î¼ø¶È½õ¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¤ËÍ·³Ø¤·¡¢Ê¸Éô¾Ê¤ÎÃæÅù¶µ°÷¸¡Äê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£É±Ï©¤ä¹áÀî¤Ç¶µ¤¨¤¿¤Î¤Á¤Ë¤Þ¤¿Åìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ËÀÁ¤ï¤ì¤ÆÌÀ¼£21Ç¯¡Ê1888¡Ë¡¢Åçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¤Î¶µÆ¬¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î2Ç¯¸å¡¢Æ±¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åìµþ¤Ç¥È¥¤¬¶Ó¿¥¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤ÎÉ×¤Î°ÙÆó¤¬½ÐËÛ¤·¤¿Àè¤ÏÂçºå¤Ç¡¢¥»¥Ä¤¬°ÙÆó¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉë¤¤¤¿¤Î¤ÏÂçºå¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢Åçº¬¸©¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»¤È»ÕÈÏ³Ø¹»¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¿¦¤òÆÀ¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¾¹¾¤Ï¸«ÃÎ¤é¤ÌÄ®¤Ç¡¢Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇºÇ½é¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¶µÆ¬¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ÎÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ï¡¼¥ó¤Î¼þ°Ï¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢°ÊÍè¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢Í§¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢À¾ÅÄ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ë³Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÇ·ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£Ãç¿Í¤Ë¤·¤ÆÄÌÌõ
¥Ï¡¼¥ó¤Ï¾¾¹¾¤ËÃå¤¤¤Æ2½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï½Ð±ÀÂç¼Ò¤òË¬¤Í¡¢À¾ÍÎ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆËÜÅÂ¤Ø¤Î¾ºÅÂ¤òµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¾ÅÄ¤Î¾Ò²ð¾õ¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢À¾ÅÄ¤ÎÃç²ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤Î²óÁÛ¤ò¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤À¤Ã¤¿»°À®½Å·É¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿À¾ÅÄÉ¾¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍø¸ý¤È¡¢¿ÆÀÚ¤È¡¢¤è¤¯»ö¤òÃÎ¤ë¡¢¾¯¤·¤ÎÈÜ¶±¼Ô¤Î¿´¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î°¤¤»ö¡¢³§¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ÎÃË¤Î¿´¡¢¤ªÀ¤¼¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ÎÃË¤Ç¤¹¡×¡£
¥»¥Ä¼«¿È¤â¡¢Åö½é¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤È¤Î°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¤Ï¤«¤ì¤º¡¢À¾ÅÄ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¸¥¿ÈÅª¤ËÆ¯¤¯¥»¥Ä¤Î¹Ó¤ì¤¿¼ê¤ò¤µ¤¹¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÄç¼Â¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ê¤½¤Î¾Úµò¤Ç¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¸ì¤ê¡Ê¾®Àô°ìÍº¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¾®»³½ñÅ¹¡Ë¡¢¤½¤ì¤òÀ¾ÅÄ¤¬¥»¥Ä¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë7·î¡¢¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤È»ö¼Â¾å¤Î·ëº§¤ò¤·¤ÆºÇ½é¤Î²Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÀ¾ÅÄ¤È°ì½ï¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤Ó½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ë»²·Ø¤·¡¢ËèÆü¡¢ÆüËÜ³¤¤Ç³¤¿åÍá¤Ë¶½¤¸¤¿¡£¤½¤³¤ËÃÙ¤ì¤Æ¥»¥Ä¤â¹çÎ®¡£¡Ö¤³¤ÎÎ¹¤ÎÀÞ¡¢È¬±À¤Ï¡Ø·¯¤¬Âå¡Ù¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢3¿Í¤Ç¤è¤¯²Î¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔÏÇ¤ÎÇ¯¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥Ä¤È¿ÆÍ§¡ÊÃð¡¦À¾ÅÄ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÄ¤¤Æü¤Î¤è¤¦¤ËÌµ¼Ùµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëµÙ²Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾®ÀôËÞ¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡ÙÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡£
¢£À¾ÅÄ¤ÎÆüµ¤«¤é¤ï¤«¤ë¾®ÀôÉ×ºÊ¤ÎÂ¼è¤ê
¤½¤ÎÍâ·î¡¢¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤ÏÄ»¼è¤Ë»ö¼Â¾å¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¡¢È¬¶¶¡ÊÄ»¼è¸©¶×±ºÄ®¡Ë¤È¤¤¤¦ÃÏ¤Ë¿àÎ±¡£ÀÄ¤¤³¤¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤è¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤ò½ñ´Ê¤Ë¤·¤ÆÀ¾ÅÄ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Ï¾¾¹¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢2¿Í¤¬¾¾¹¾¤ÇÊë¤é¤·¤¿´ü´Ö¤Ï1Ç¯3¥«·î¤Û¤É¡Ê443Æü¡Ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´Ö¤Î222Æü¤Û¤É¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÂ¼è¤ê¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¡¼¥ó¤ÈÀ¾ÅÄ¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¼ê»æ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢À¾ÅÄ¤¬Æüµ¤ò¹îÌÀ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë11·î¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï·§ËÜ¤ÎÂè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤¬¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡¢À¾ÅÄ¤Ø¤Î½ñ´Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¡£ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬¹¥¤¤Ê¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¾ÆîÀïÁè¤Çµì¾ë²¼Ä®¤¬¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·§ËÜ¤Î·Ê´Ñ¤Ï½¹¤¯¸«¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿°ìÈÖ¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ÅÔ»Ô¡×¤È¤Þ¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤Ë½ñ¤Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÇ¯Ëö¤ÎÄë¹ñµÄ²ñ¤Ç¡¢Âè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤ò´Þ¤à¹âÅùÃæ³Ø¹»¤ÎÇÑ»ß¤¬µÄ·è¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡Ê·ë¶É¡¢ÇÑ»ß¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ë¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤Î¤ÏÎ®º½¤Î¾å¤Ë·úÊª¤ò·ú¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ä¤È¤Îå«¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥»¥Ä¤ËÅÁ¤¨¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¶òÃÔ¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£ºÊ¤È1½÷3ÃË¤ò»Ä¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿
¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¿À¸Í¤ò·Ð¤ÆÅìµþ¤Ë°Ü¤ë¡£ÌÀ¼£29Ç¯¡Ê1896¡Ë9·î¡¢Äë¹ñÂç³ØÊ¸²ÊÂç³Ø¡Ê¸½ºß¤ÎÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô¡Ë¤Ë±ÑÊ¸³Ø¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÅìµþ¤ò¹¥¤«¤º¡¢Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¥»¥Ä¤Î¤¿¤á¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¥»¥Ä¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ÎÆ¿Ì¾À¤ò¹¥¤ó¤Ç¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤Ç¤ÏÅö»þ¤¿¤¤¤Ø¤óÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¿´¤Ê¤¤»ëÀþ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡Ù¡Ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤Åìµþ¤¬·ù¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö²ÈÄÂ¤¬¤¿¤À¤Ç10Ç¯´ÖÅìµþ¤Ë½»¤à¤è¤ê¡¢1¥«·îÂçºå¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ï¡¼¥ó¤ÎËÜ²»¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼ê»æ¤ÇÅÁ¤¨¤¿Áê¼ê¤ÏÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ê»ö¤Ë¤Ï¤³¤ÎÊý¤Ï¤´ÉÂ¿È¤Ç»Ï½ª¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥»¥Ä¤Î¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÁ±¤¤¿Í¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÀ¤³¦¤à¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼°¤¿Í¤Î°¤ÉÂµ¤»²¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤ÏÅìµþ¤Ë°Ü¤ëÄ¾Á°¡¢Ä¹ÃË¤Ç2ºÐ¤Î°ìÍº¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð±À¤Ëµ¢¾Ê¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¾ÅÄ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤ËÀ¾ÅÄ¤Î·ë³Ë¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿ÌÀ¼£30Ç¯¡Ê1897¡Ë3·î15Æü¡¢ºÊ¤È1½÷3ÃË¤ò»Ä¤·¤ÆÀ¾ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ë
----------
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë