日産自動車株式会社は、商用バン「NV200バネット」の一部仕様を向上させ、2024年12月15日より発売する。

同モデルは、全グレードで「先行車発進お知らせ機能」や「ドアロック連動格納ドアミラー」などの快適装備を標準化し、内装には抗菌シートやスパイナルサポート機能を採用。また、アウトドア志向の「Outdoor Black Edition」も新設定された。さらに車中泊仕様の「マルチベッド」や福祉車両「チェアキャブ」など特装車も同様に仕様を向上させる。

「NV200バネット」を一部仕様向上

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は7日、「NV200バネット」を一部仕様向上し、12月15日より発売すると発表しました。

「NV200バネット」は、荷物の積み込みがしやすい大容量の荷室空間と、充実の安全装備を備えた商用バンで、小回りが利く運転のしやすさや使い勝手、燃費性能の良さなどがお客さまから好評を得ています。

今回の仕様向上では、各種法規に適合するとともに、お客さまの快適な運転をサポートする「先行車発進お知らせ機能」に加え、使い勝手の良い「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」や車線変更をサポートする「コンフォートフラッシャー」を全グレードで標準装備しました。またVX、GX、16X-2R、16X-3Ｒにはサイドターンランプ付きドアミラーを採用し、右左折時におけるターンランプの視認性を向上させました。

内装に関しては、全席シートを「抗菌仕様」にするとともに、運転席と助手席には「スパイナルサポート機能」を追加することで、長時間のドライブにおける疲労感の低減に貢献します。

カスタマイズを楽しむお客さまのための新グレード「Outdoor Black Edition」

キャンピング架装などカスタマイズを楽しむお客さまのために、VX、GX、16X-2R、16X-3Ｒのそれぞれに「Outdoor Black Edition」を新たに設定しました。「Outdoor Black Edition」は、サンドベージュ モノトーンのボディカラー*1と、ブラックの前後バンパー、ドアハンドル、バックドアフィニッシャー、ホイールを組み合わせた専用色とすることで、引き締まった印象を与えるとともに、アウトドアでも映える専用デザインとなっています。

「NV200バネット MYROOM」の仕様向上の詳細については、12月中旬の発表を予定しております。

「NV200バネット」全国希望小売価格（税込み）

車型 駆動 エンジン ドア数 グレード 定員（人） トランスミッション 価格（円） バン 2WD HR16DE 5 DXルートバン 2 エクストロニック

CVT 2,363,900 DX 2,363,900 DX 2/5 2,435,400 VX 2,523,400 VX Outdoor Black Edition 2,608,100 GX 2,682,900 GX Outdoor Black Edition 2,767,600 4WD HR16DE 5 DXルートバン 2 4AT 2,783,000 DX 2,783,000 DX 2/5 2,814,900 GX 3,047,000 GX Outdoor Black Edition 3,131,700 ワゴン 2WD HR16DE 5 16X-2R 5 エクストロニック

CVT 2,580,600 16X-2R Outdoor Black Edition 2,665,300 16X-3R 7 2,719,200 16X-3R Outdoor Black Edition 2,803,900

*1: Outdoor Black Editionの他、DXでも選択可能

「NV200バネット」WEBカタログ：https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/nv200vanette.html

日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（本社：神奈川県茅ヶ崎市、社長：真田 裕、略称NMC）は7日、「NV200バネット」をベースとした車中泊仕様車「マルチベッド」、ライフケアビークル（LV）*1「チェアキャブ」、および、商用特装車「ワークユースビークル」シリーズを一部仕様向上し、12月15日より日産の販売会社を通じて発売すると発表しました。

NV200バネット「マルチベッド」 NV200バネット「チェアキャブ」 NV200バネット「保冷バン」

今回の仕様向上ではベース車同様に、各種法規に適合するとともに、お客さまの快適な運転をサポートする「先行車発進お知らせ機能」に加え、使い勝手の良い「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」や車線変更をサポートする「コンフォートフラッシャー」を全グレードで標準装備しました。また、サイドターンランプ付きドアミラーを採用し、右左折時におけるターンランプの視認性を向上させました。

内装に関しては、全席シートを「抗菌仕様」*2にするとともに、運転席と助手席には「スパイナルサポート機能」を追加することで、長時間のドライブにおける疲労感の低減に貢献します。

また同時に「マルチベッド」において、ベース車として新グレード「GX Outdoor Black Edition」を追加し、同グレードでは、耐久性、撥水性にすぐれたCORDURA®製ベッド生地や、サンドベージュ モノトーンのボディカラーを新規採用しました。

＜NV200バネット「マルチベッド」＞

NV200バネット「マルチベッド」は、日常的には家族の送迎や通勤、買い物などに使用しつつ、アウトドアスポーツや大きな機材を使用する趣味を楽しまれる方、あるいは、ペット連れの旅を楽しまれる方のために、跳ね上げ収納式のベッドシステムを備えることにより、高い実用性と快適な休憩のためのスペースを同時に提供するモデルです。

＜NV200バネット「チェアキャブ」＞

NV200バネット「チェアキャブ」は、車両後部のスロープから車いすのまま車内に乗り込める車両です。コンパクトで取り回しのしやすいボディサイズでありながら、充分な室内空間を確保している「NV200 バネット」の特長を活かし、主に病院や福祉施設の送迎車や介護タクシーなど、法人向けの需要に適した多人数乗りの車いす仕様車としています。使い方や乗車人数に合わせた3種類の室内レイアウトを設定しており、車いすやストレッチャーの乗員を含めて5～7名が乗車することが可能です。また、乗降用手すりやオートステップ、助手席スライドアップシート（オプション）などを装備することで、車いす乗員だけではなく、介助者や自力で歩行できる方にも乗降しやすい仕様としています。

なお、「車いす1名仕様」は、国土交通省が定める「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定制度」において、「レベル準1」の認定を受けています。

＜NV200バネット「ワークユースビークル」シリーズ＞

●保冷バン

積荷の温度を保って運搬する車両です。荷室の全面に断熱材を採用し、外気温が庫内に与える影響を軽減しています。また、荷室床面の地上高が低いため、荷物積み降ろしがスムースに行えます。

●リフター付バン

重量物の積み降ろし用に、車両後方に自動昇降リフターを備えた車両です。リフターは後方視界を妨げない折りたたみ式で、350kgまで昇降させることが可能です。またリフターは、格納時に横方向に開閉することもでき、リフターを使用せずに軽い荷物を積み降ろしする際の妨げにならない構造にしています。

●VX2人乗りバン

好評のVXグレード並みの装備や外装デザインを採用した2人乗りバンを、特装車としてラインアップしています。積載スペースの広さに加え、装備や外装も重視されるお客さまに向けた車両です。

●外装VX仕様ルートバン

カラードバンパーやフルホイールカバーを採用し、VXグレードと同等の外装デザインとしたルートバンを、特装車としてラインアップしています。食品や服飾、生花の配送に使用する際など、特に外装にこだわるお客さまに向けた車両です。

*1: 日産自動車グループでは、生活の色々なシーンでお役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」(LV：Life Care Vehicles)と呼んでいます。

*2: 「チェアキャブ」を除く

＜全国希望小売価格（消費税込み）＞

車種 車型 駆動 エンジン ドア数 ベース車グレード 定員

(人) トランスミッション 価格（円） マルチベッド バン 2WD HR16DE 5 GX 2/5 エクストロニック

CVT 3,195,500 4WD E-ATx 3,559,600 2WD HR16DE 5 GX Outdoor Black Edition 2/5 エクストロニック

CVT 3,324,200 4WD E-ATx 3,688,300 ワゴン 2WD HR16DE 5 16X-2R 5 エクストロニック

CVT 3,076,700

車種 駆動 エンジン ドア数 定員(人)

※1 トランスミッション 価格（円）

※2 チェアキャブ 車いす2名仕様 2WD HR16DE 5 6 エクストロニック

CVT 3,159,000 車いす1名仕様 7 3,029,000 専用サードシートレス 6 2,979,000

※1 車いす乗員を含む。

※2 車両（オプションを含む）の消費税が非課税。

車種 車型 駆動 エンジン ドア数

※ ベース車グレード 定員

(人) トランスミッション 価格（円） ワークユースビークル

シリーズ 保冷バン バン 2WD HR16DE 5 DXルートバン 2 エクストロニック

CVT 3,319,800 4WD E-ATx 3,707,000 リフター付バン バン 2WD HR16DE 5 DX 2 エクストロニック

CVT 3,344,000 4WD E-ATx 3,731,200 VX2人乗りバン バン 2WD HR16DE 5 DX 2 エクストロニック

CVT 2,524,500 外装VX仕様

ルートバン バン 2WD HR16DE 5 DXルートバン 2 エクストロニック

CVT 2,634,500

※ 「保冷バン」のスライドドアの開閉は左側のみ。

NV200バネット「マルチベッド」WEBカタログ：

http://www.autech.co.jp/sv/nv200vanette_multibedwagon/index.html

NV200バネット「チェアキャブ」WEBカタログ：

https://lv.nissan.co.jp/LVCAR/NV200/SLOPETYP/

NV200バネット「ワークユースビークル」シリーズ WEBカタログ：

https://biz.nissan.co.jp/CATALOG/DATA/nv200vanette_wv.pdf

リリース提供元：日産自動車株式会社