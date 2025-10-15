¥¿¥¤¡¦¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥¢¡¢Âçºå/´ØÀ¾¡Á¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤Àþ¤ò¸ºÊØ¡¡12·î1Æü¤«¤é½µ3±ýÉü
¥¿¥¤¡¦¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥¢¤Ï¡¢Âçºå/´ØÀ¾¡Á¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤Àþ¤ò12·î1Æü°Ê¹ß¡¢½µ3±ýÉü¤Ë¸ºÊØ¤¹¤ë¡£
Åö½é¤ÏÅß¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¡¢ÄÌ´ü¤Ç·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦ÆüÍË¤Î½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¡£12·î1Æü°Ê¹ß¤ÏÆüÍË¤ò½ü¤¯½µ3±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÂçºå/´ØÀ¾È¯¤¬6»þ´Ö40Ê¬¡¢¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤È¯¤¬4»þ´Ö50Ê¬¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A320·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
Æ±Ï©Àþ¤Ï2024Ç¯2·î16Æü¤Ë½µ3±ýÉü¤Ç³«Àß¤·¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ù¥È¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥¢¤Î¤ß¤¬±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
VZ823¡¡Âçºå/´ØÀ¾¡Ê09¡§25¡Ë¡Á¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡Ê14¡§05¡Ë
VZ822¡¡¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡Ê00¡§40¡Ë¡ÁÂçºå/´ØÀ¾¡Ê07¡§30¡Ë