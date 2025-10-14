ユーハイム 手のひらサイズの「リトルバウム」発売/バター&生クリームのコクと、ふんわり食感が楽しめる

ユーハイムは10月10日から順次、新商品「リトルバウム」を全国の店舗(一部除く)とユーハイムプレミアムオンラインショップで発売している。

バターと生クリームのコクを感じる生地は、手のひらサイズで、ふんわりとしたやわらかな食感に仕立てた。バニラ香るプレーン、やさしい甘さのチョコレート、香ばしいキャラメルナッツの3種をラインアップする。

〈手のひらサイズ･ふんわり食感の新商品〉

ユーハイムの定番バウムクーヘンは、昔ながらの「ずっしりと目の詰まった、しっとりとした食感」が特徴。そこで新商品「リトルバウム」では、「ふわふわ」食感に挑戦したという。手のひらサイズの、ふんわりとしたやわらかな食感に仕立て、ユーハイムブランドで販売するバウムクーヘンの中で、もっとも軽やかな食感に焼きあげた。

ユーハイムは「ライフスタイルが多様化する現代では『おやつの時間』が人により異なる。仕事の合間にオフィスで手早く、親子でゆっくり分け合って同じものを食べたいなど、さまざまなシーン･ニーズに合うよう、個包装の食べきりサイズとし、味わい･食感･口どけも軽やかで飽きのこないスタイルに仕上げた」としている。

ユーハイム「リトルバウム(プレーン)」イメージ

〈生クリームでふんわり食感･しっとりとした口どけを両立〉

ユーハイムのバウムクーヘンは、マーガリンや代替油脂を使わずにバターを100%使っている。リトルバウムも同様に、国産バターを100%使用している。

また、ユーハイムのほかのバウムクーヘンとは異なり、生クリームを採用。ふんわりとした食感と、しっとりとした口どけを両立させた。ふわふわの生地は中に空気を含んでいるため、ふくよかなバターの匂いやコク、バニラなどの素材の香りが広がる。

ラインアップは、プレーン、チョコレート、キャラメルナッツの全3種。

チョコレート味は、ユーハイムオリジナルの乳化剤不使用のスウィートチョコレートを混ぜ込んだ。まろやかな生地と合わせ、カカオの苦みよりも、親しみやすい甘みを感じられる。

キャラメルナッツ味は、ユーハイムの工場内でアーモンドとヘーゼルナッツをキャラメリゼし、ペーストにした自家製のプラリネペーストを使用。濃厚で奥行きのあるナッツの香ばしさが楽しめる。

ユーハイム「リトルバウム」イメージ

〈「リトルバウム」商品概要〉

◆「リトルバウム(プレーン)」税込195円

ユーハイム「リトルバウム(プレーン)」

◆「リトルバウム(チョコレート)」税込216円

ユーハイム「リトルバウム(チョコレート)」

◆「リトルバウム(キャラメルナッツ)」税込216円

ユーハイム「リトルバウム(キャラメルナッツ)」

詰め合わせは5個入、10個入、15個入の全3種。詰め合わせ内容により、価格は異なる。

◆リトルバウム 5個

【内訳例(税込1,145円)】

プレーン×2、チョコレート×2、キャラメルナッツ×1

ユーハイム「リトルバウム 5個入」

◆リトルバウム 10個入

【内訳例(税込2,290円)】

プレーン×4、チョコレート×3、キャラメルナッツ×3

ユーハイム「リトルバウム 10個入」

◆リトルバウム15個入

【内訳例(税込3,456円)】

プレーン×5、チョコレート×5、キャラメルナッツ×5

ユーハイム「リトルバウム 15個入」

