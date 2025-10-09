視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

松井ケムリ探偵が調査した『爆笑！小ネタ集』は、ケムリ新探偵のデビュー作。『私は「レギュラー」と言えてますか？』（京都市・男性・26）、『僕のヘソ臭いですか？』（大阪市・男性・26）、『私の口はドブ川の匂い？』（神戸市・女性・22）、『91歳 決意のカミングアウト』（神戸市・女性・58）という、４つの謎や疑問をケムリ探偵が解明していく。

特に、“へそが臭い男性”と“口がドブの匂いの女性”の強烈な匂いを嗅いだケムリはその場で撃沈。この２人が競い合う“強烈匂い対決”(？)も必見だ。また、『91歳 決意のカミングアウト』は、コワモテながら情にもろい阪神ファンおじさんと、依頼者の91歳のオチャメなお父さんとの、“阪神タイガース”をめぐる大人の男の友情エピソードが、ほろ苦くも爆笑必至！？

10月10日（金）は11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、永見大吾探偵の『もう一度大車輪を回りたい！』、桂二葉探偵の『あなたに似ている有名人は？』など、様々な依頼を解決した。