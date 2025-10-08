連日、クマの市街地への出没が相次いでいますが、きょうは、山形県鶴岡市の市街地で相次いで目撃されました。

クマはまだ付近に潜んでいる可能性があるとして、市と警察が注意を呼びかけています。

市と警察によりますと、きょう午前２時２０分頃鶴岡市新海町の鶴岡みどり町郵便局近くでクマを目撃したと、近隣住民から警察に通報がありました。

クマは体長１メートルほどで、そのまま南の方に向かって行ったいうことです。





クマはその後、午前５時１７分ごろに大部町の大部公園付近で、午前６時頃には

城北町の車庫の前でも目撃されました。

さらに午前６時１８分ごろには新形町の新形西公民館のそばで見つかっています。

このあと目撃情報は入っておらず今のところ人や物への被害は確認されていないということです。

市は目撃された個体が同じとは限らないとしていて、複数の個体が市内中心部に出没した可能性もあります。

クマが目撃された現場の周辺には学校が複数あり、市と警察が巡回やパトロールを強化するなど対応に当たっています。

また、クマがまだ市街地に潜んでいる可能性があるとして、市は近隣住民に対し、家や車庫などの戸締まりをするよう注意を呼びかけています。

■連日相次ぐクマの目撃

このほかにも県内ではクマの目撃が相次いでいます。

きのう午前９時半ごろには山形市平清水の千歳山でクマ１頭がイノシシのワナにかかっているのが確認されました。

市が麻酔銃を使い捕獲を試みましたが、クマが急に現場にいる関係者に向かってきたということです。

そのため猟友会が警察の指示を受け猟銃を発砲し駆除したということです。

県内には現在、クマ出没警報が発令されています。クマが市街地に出没した場合には、近隣にいる人は屋内に避難し、安全が確認されるまで外にでないようにするなど警戒を呼び掛けています。