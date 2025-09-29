踏み台が広くて安定！ニュアンスカラーで部屋に馴染む【アイリスオーヤマ】の折りたたみステップがAmazonに登場中！
サッと広げてすぐに使える！ニュアンスカラーで部屋に馴染む【アイリスオーヤマ】の折りたたみステップがAmazonに登場中！
アイリスオーヤマの折りたたみステップは、高いところの荷物の上げ下げや掃除に活躍する、便利な3段の踏み台である。インテリアに馴染むニュアンスカラーと、安心・安全に配慮した設計が特徴だ。
このステップは、部屋に馴染みやすいニュアンスカラーを採用しているため、リビングやキッチンなど、どこに置いてもインテリアの雰囲気を損なわない。耐荷重は約100キロと、荷物を持ってのぼっても安定感のある丈夫なつくりである。
背もたれのパイプがカーブしている「座れるフレーム形状」になっているため、背中にフィットして快適に腰掛けることも可能だ。また、踏み台としてだけでなく、小物や植物を置いてディスプレイラックとしても使用できる。
踏み台の面積が広いため、安定感があり、安心して上り下りできる。踏み台と脚には滑り止めが付いており、ステップのズレや滑りを防ぎ、床の傷つきも防止する。
軽量で持ち運びしやすいため、家中の様々な場所で活用できる。折りたためばすっきりスリムに収納可能だ。
