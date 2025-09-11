デニムで秋からも「コーディネートが可愛くなる」シンプルな配色のテクニック





デニムで季節をつなぐ「配色」

1年中、コーディネートの定番＝デニムを軸に秋まで・秋からのコーディネート計画。ポイントは「色」。今も秋からも活躍するトップスやデニム自体の色にも注目したコーディネートの実例をお届けします。







白T＋デニムで季節をつなぐ

着方によってどんなスタイルにも変われる白Tとデニムはワンピースのような存在。気分を変える羽織りモノも、ブーツも小物も。季節や気分に合わせて気になる服をトッピングしやすいのも魅力。今秋の注目素材・スエードをジャケットでとり入れて。 白Tシャツ／THROW by SLY ブルーデニムパンツ／THE SHINZONE 手に持った茶スエードジャケット／プルミエ アロンディスモン







「ドライな配色で」デニムでコンサバ

黒ジャケット＋ブルーデニムの鉄板コーディネート、ジャケットの色を変更。整え力がありつつ黒ほどかしこまらない、黒よりも合う色が多い、黒っぽいチャコールグレーのジャケットを起用し、薄色デニムのラフさを軽減。 チャコールジャケット／HER. ブルーテーパードデニムパンツ 24,200円／ソフトハイフン ゴールドミュール／PELLICO SUNNY







白黒デニムでモノトーン

秋からを見越してとり入れたい黒・白デニムは、シーンを選ばずに役立つのも魅力。そんな2色を軸にしたミニマルな配色＝モノトーンならいつでもスマートなまま。レザー素材のノースリーブトップスで気楽なシルエットを引き締め。深いVネックラインから潔く肌をのぞかせて、ドレスライクな女性らしさもキープ。 黒フェイクレザー2WAYベスト／ジャーナル スタンダード 白ワイドデニムパンツ／ダブルスタンダードクロージング







