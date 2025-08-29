¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥´¥ë¥Õ8.5»î¾èµ¡ÃÁö¤ê¡¦²÷Å¬À¡¦ÁõÈ÷¤¬À¤³¦´ð½à¤Ë¿Ê²½
¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ¤³¦´ð½à¡×¡£8ÂåÌÜ¥´¥ë¥Õ¤Î¿Ê²½ÈÇ¡Ö8.5¡×¤Ï¡¢³°´Ñ¤³¤½¹µ¤¨¤á¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¬¤é¡¢µðÂç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äÀè¿ÊÁõÈ÷¤òÅëºÜ¤·¡¢Áö¤ê¤Î¼Á´¶¤âÃå¼Â¤Ë¸þ¾å¡£¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÈÇ¤Ç¤ÏÀÅ½ÍÀ¤ä²÷Å¬À¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Áà½ÄÀ¤â¿¼²½¡£C¥»¥°¥á¥ó¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÍýÁÛÁü¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ¤³¦´ð½à¡×¡ª
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥´¥ë¥Õ
SPEC¡ÚTDI¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡Û¡üÁ´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4295¡ß1790¡ß1475mm¡ü¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1430Ô¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§1968ÕÄ¾Îó4µ¤ÅûDOHC¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡Ü¥¿¡¼¥Ü¡üºÇ¹â½ÐÎÏ¡§150PS/3000¡Á4200rpm¡üºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§36.7kg-m/1600¡Á2750rpm¡üWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡§20.8km/L
¥é¥¤¥È¼þ°Ï¤ÏºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¯
½éÂå¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤¬¡¢¿·¤·¤¤¡Ö8.5¡×¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¼þ°Ï¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë¥¤¥ë¥ßµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¾È¼ÍÇ½ÎÏ¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¤Ç¤ÏºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¡ª
½¾Íè·¿¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÀµÌÌ¤Î¥á¡¼¥¿¡¼¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¥ï¥ó¥â¡¼¥·¥ç¥óÅª¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿··¿¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë12.9¥¤¥ó¥Á¤ÎµðÂç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡£¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò³ÊÃÊ¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
²¤½£¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ï¥Ã¥Á¤é¤·¤¤ºî¤ê
²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï¡¢¸åÀÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÄÌ¾ï»þ¤Ç¤â381L¡£²¤½£¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤é¤·¤¯¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÍÆÎÌ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¡£ºÇÂç¤Ç¤Ï1237L¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ²áÉÔÂ¤Ê¤¤ºî¤ê
²¤½£C¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Á°¸åÀÊ¤Î¶õ´Ö¤¬²áÉÔÂ¤Ê¤¤¹¤µ¤Ê¤Î¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¡£ÇÉ¼ê¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÃ¤ËÁ°ÀÊ¤Îµ¡Ç½À¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÁªÂò»è¤ÏËÉÙ
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿·»ÅÍÍ¤Î1.5L¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¤¬¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ç¡¢Â¾¤Ë2L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ä¹â½ÐÎÏ¤Ê£²L¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁö¤ê¤Î¼Á´¶¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê²½¡ª
8ÂåÌÜ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Þ¥Ë¥¢¤«¤é¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¡¦¥¨¥¤¥È¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¸½¹Ô·¿¤À¤¬¡¢º£Ç¯¾åÎ¦¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÈÇ¤Ï¤½¤Î¹â¤¤´°À®ÅÙ¤«¤éÁá¤¯¤â¡Ö8.5¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Î¤Ï¤º¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Â¼Ö¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯³°´Ñ¤Ï¥é¥¤¥È²ó¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿ÄøÅÙ¡£°ìÊý¡¢¼¼Æâ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤ÎµðÂç²½¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤¬·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢Áö¤é¤»¤Æ¤ß¤ì¤Ð¿Ê²½¤Î¤Û¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¡£º£²ó¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÈÇ¤Ë»î¾è¤·¤¿¤¬¡¢ÀÅ½ÍÀ¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î²÷Å¬À¡¢²û¤Î¿¼¤¤Áà½ÄÀ¤Ï¤Þ¤µ¤ËºÇ¿·¤Î¥´¥ë¥Õ¡£ÎÉ¤¯¸À¤¨¤Ð·Ú²÷¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¥É¥é¥¤¤Ê´¶¿¨¤â¤¢¤Ã¤¿ÀèÂå¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁö¤ê¤Î¼Á´¶¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤äÅÅÆ°²½¤Ø¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö³¦¤À¤¬¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÆâÇ³µ¡´Ø¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡ÖÀ¤³¦´ð½à¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡¿¾®ÌîÂÙ¼£¡¡Ê¸¡¿ÀÐ°æ¾»Æ»¡¡»£±Æ¡¿·´ ÂçÆóÏº
¢¨¡ÖGetNavi¡×2025·î8·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
