µÞ·ã¤Ë¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿¡Ö¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¡×¤Î¡í¸½¼ÂÌ£¡í¤È¡í¤½¤Î¸å¤ÎÀ¤³¦¡í
¤â¤·3¼Ô²ñÃÌ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ï2019Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¤Î²ñÃÌ°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡¢¿¯¹¶¸å¤Ç¤Ï½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÖµ¤È¤Ê¤ë
ÊÆ¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤È²¤½£¼óÇ¾¤¬½¸·ë¡£¼¡¤Ë±½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î3¼Ô²ñÃÌ¡£
ÄäÀï¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ÏËÜÅö¤Ë¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿À¤³¦¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡õ²¤½£¼óÇ¾¤¬·ë½¸
¢£ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿ÏÂÊ¿
8·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¥¢¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¸ò¾Ä¡£
¤½¤Î3Æü¸å¤Î8·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢µÞî±¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬ÊÆ¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥¥¥ÖÂçÅýÎÎ¡¢EU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó²¤½£°Ñ°÷Ä¹¡¢¥ë¥Ã¥ÆNATO»öÌ³ÁíÄ¹¤Î²¤½£¼óÇ¾7¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿³ÈÂç²ñ¹ç¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤Î¾ò·ï¤äÄäÀï¸å¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¢¤êÊý¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆ¡¦¥í¡¦¥¦¤Î3¼Ô²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂÊ¿¤Î¼Â¸½¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
8·î16Æü¡¢ÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¥¢¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤¢¤ëÊÆ·³´ðÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¤Ç¤Ï½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¤³¤ÎÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤«¤éÌó7¥õ·î¡£¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤¬¤Ê¤¼¡¢ÊÆ¥í¤ÎÄ¾ÀÜ²ñÃÌ¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÄäÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºÛ¤ò·Ù¹ð¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥È¥é¥ó¥×¤¬¡¢µÕ¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó¤Î½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬ÀìÌç¤Î·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤Ç¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÄá²¬Ï©¿Í»á¤À¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£Ç¯7·î¡¢¡Ø¥í¥·¥¢¤¬50Æü°ÊÆâ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢´ü¸Â¤òÁá¤á¡¢¡Ø¥í¥·¥¢¤¬8·î8Æü¤Þ¤Ç¤ËÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¿¼¹ï¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¡Ù¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬ËÜµ¤¤ÇÀ©ºÛ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤Þ¤Þ´ü¸Â¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¼«¤éÀßÄê¤·¤¿´ü¸Â¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ç¥×¡¼¥Á¥ó¤È¤Î²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ñÃÌ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢Â¦¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤È¶¦¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¼çÄ¥¤Ë´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ø¤ÈÂç¤¤¯·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡ØÂ¨»þÄäÀï¡Ù¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Î¾ò·ï¤òÂçÉý¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡Ø¹±µ×Åª¤ÊÏÂÊ¿¹ç°Õ¡Ù¤Ø¤ÈÏ©Àþ¤òÅ¾´¹¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£¥í¥·¥¢ÍÍø¤Ë·¹¤¤¤¿¡ÖÏÂÊ¿°Æ¡×¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï
¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò·Ð¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼¨¤·¤¿¡ÖÏÂÊ¿¹ç°Õ°Æ¡×¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä²¤½£¼óÇ¾¤È¤Î²ñÃÌ¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬Äó¼¨¤·¤¿¾ò·ï¤ÎÎØ³Ô¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¾ÇÅÀ¤ÏÎÎÅÚÌäÂê¡£¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤òÀµ¼°¤Ë¥í¥·¥¢ÎÎ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¤è¤¦Í×µá¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤Ç¸½ºß¥í¥·¥¢¤¬Ìó70¡ó¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥É¥Í¥Ä¥¯½£Á´°è¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬Å±Âà¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¸½¾õ¤ÎÁ°Àþ¤ÇÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤ë¤È»ý¤Á¤«¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£ÁêÅö¤Ë°ìÊýÅª¤ÊÄó°Æ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢°ìÊýÅª¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎÎÅÚ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¤¬¶Ø¤¸¤ë¡ØÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ï¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯½£Á´°è¤Î³ä¾ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£ÄäÀï¤È¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÄäÀï»þÅÀ¤ÎÁ°Àþ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤â¤Ê¤ª¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬»à¼é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ä¤ê3³ä¤Þ¤Ç¤â¥í¥·¥¢¤Ëº¹¤·½Ð¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ï¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤ó¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤â¡¢º£¤Ï´°Á´¤ÊÎÎÅÚÃ¥´Ô¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤Ç¾ùÊâ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£Ç¯2·î¤Î¥È¥é¥ó¥×¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤¿¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤ëÂ¨»þÄäÀï°Æ¤ËÆ±°Õ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÂ¨»þÄäÀï°Æ¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤Ï¡¢¸½ºß¥í¥·¥¢¤¬ÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢ÅöÌÌÀêÎÎ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥È¥é¥ó¥×¤âÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤òÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¥í¥·¥¢¤Ë¸þ¤±¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ê¤É¤Î¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¶¯²½¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥í²ñÃÌ¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡ÖÄäÀï¤è¤êÏÂÊ¿¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤È¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¼¡Âè¤À¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤¬ÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä²¤½£¤â¡¢¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢ÎÎÅÚ¤Ç¾ùÊâ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤»¤á¤Æ¥í¥·¥¢¤¬ºÆ¤Ó¿¯¹¶¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ø°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡Ù¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¡×
8·î19Æü¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼±Ñ¼óÁê¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¡¢¥á¥ë¥ÄÆÈ¼óÁê¡¢¥á¥í¡¼¥Ë°Ë¼óÁê¡¢¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó²¤½£°Ñ°÷Ä¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ë¥Ã¥ÆNATO»öÌ³ÁíÄ¹¤é¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë·ë½¸¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¥í²ñÃÌ¸å¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤³¤Î¡Ø°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡Ù¼«ÂÎ¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¡Ù¤ÈÊý¿ËÅ¾´¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÃæ¿È¤ä¡¢¤É¤ì¤À¤±¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÎÎÅÚ¤ÎÀþ°ú¤¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÏÂÊ¿¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Äá²¬»á¤Ï¤½¤ì¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡Ö²¾¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÎÎÅÚÌäÂê¤ÇÂçÉý¤Ê¾ùÊâ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÄäÀï¤äÏÂÊ¿¤ËËÜÅö¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¿¯¹¶³«»ÏÅö½é¤«¤é¥í¥·¥¢¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤ò¡Ø¥Ê¥Á¡Ù¤È¸Æ¤Ó¡¢À¯¸¢ÇÓ½ü¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÃæÎ©²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·³È÷À©¸Â¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì´Ó¤·¤Æ¡ØÊ¶Áè¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÍ×°ø¤Î½üµî¡Ù¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿°Ê¾å¡¢¤½¤³¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¥í¥·¥¢¤¬¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ò¡ØÂ¨»þÄäÀï¤Ë¤Ï¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ËÊÑ¤¨¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö²Ô¤®¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏÂÊ¿¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÀïÆ®¤òÂ³¤±¤Æ¡¢»ÙÇÛÃÏ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï³°¸òÉñÂæ¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¤òºÆ¤Ó¼«Ê¬¤ÎÂ¦¤Ë°ú¤´ó¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÃú½Å¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤ë»Ñ¤òÁ´À¤³¦¤Ë¼¨¤·¤¿¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Î¾ÝÄ§Åª¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¾¡Íø¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÃá½ø¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¤Î¤«
ÊÆ¥í²ñÃÌ¤ò·Ð¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢¥Ú¡¼¥¹¡×¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ä²¤½£¼óÇ¾¤Ï¡¢¿´Ãæ¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá´ü¤ÎÄäÀï¤ÈÏÂÊ¿¤Î¼Â¸½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¿·¤¿¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢²¾¤Ë¤³¤ÎÀè¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤ÎÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤ÈÎÎÅÚ¤Î³ÈÂç¤Þ¤Ç¤âµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¤ä¤êÊý¤ËÂÐ¤·ÊÆÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¥í¥·¥¢¡×¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿À¤³¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ¼éÇÉ¡¢ÆÃ¤Ë¥¥ê¥¹¥È¶µÊ¡²»ÇÉ¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë½¡¶µ±¦ÇÉ¤Ë¤Ï¡¢ÎäÀï´ü¤«¤é¤ÎÈ¿¥í¥·¥¢´¶¾ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íà¥¢¥ó¥Á¥ê¥Ù¥é¥ëá¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¯ÁØ¤¹¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åÃÒÂç³Ø¶µ¼ø¤Ç¸½Âå¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤¬ÀìÌç¤ÎÁ°ÅèÏÂ¹°»á¤À¡£
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¤Î¸ÀÆ°¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤È¤¤Ï¥í¥·¥¢´ó¤ê¡¢¤¢¤ë¤È¤¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ó¤ê¤Ç°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉ½ÌÌÅª¤Ê¸«¤¨Êý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¥í¥·¥¢¤È¿ÆÌ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÈà¤Î»Ù»ýÁØ¤Ç¤¢¤ë½¡¶µ±¦ÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥é¥ó¥×¤ÏÈà¤é¤ÎÂ¸ºß¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¥íÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯2·î¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤À¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤È¥È¥é¥ó¥×¡£º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ç¤ÏÎÉ¹¥¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ÄäÀï¸å¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¨µÄ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬......
Á°Åè»á¤Ï¤µ¤é¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥é¥ó¥×¼«¿È¤â¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î·³»öÂç¹ñ¥í¥·¥¢¡£¾®¹ñ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬´°Á´¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÄäÀï¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦Âç¹ñ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤â°ìÄê¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢²¾¤ËÏÂÊ¿¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï´ûÂ¸¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ä¹ñºÝË¡¤òÌµ»ë¤·¤¿àÂç¹ñÆ±»Î¤Î¼è°úá¤Ë¤è¤ë²¾½é¤á¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦¤¬°ìÊâ¤º¤ÄÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿´ûÂ¸¤ÎÃá½ø¤ä¹ñºÝË¡¤òÊ¿Á³¤ÈÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·³»öÂç¹ñ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¡ØÊ¿ÏÂ¡Ù¤ò¡¢¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ö¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿¯¹¶¤ò¤·¤¿Â¦¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦Á°Îã¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢º£¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤¬¾Íè¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Çµ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¹ñ¤Î»×ÏÇ¤ä¼è°ú¤Çº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¡£¤À¤¬¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÃá½ø¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡ÖÂç¹ñ¤Î¼è°ú¡×¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬ÉÁ¤¯àÏÂÊ¿á¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë±ÊÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼¡¤Î²Ð¼ï¤«......¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Àî´îÅÄ ¸¦¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò