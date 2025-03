スイーツのプロがおすすめ！ 春のいちごショートケーキ10選

スイーツコンシェルジュのはなともさんおすすめのショートケーキをご紹介。

やっぱり春はショートケーキ♡

昨年も「ショートケーキがおいしいパティスリー」として、スイーツコンシェルジュのはなともさんに5店舗紹介してもらいましたが、今年はなんと10店舗! はなともさんが今年教えてくれた、旬のいちごを使ったショートケーキとは?

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. フレンチ パウンド ハウス 大和郷本店

苺のショートケーキ・ブラン

「苺のショートケーキ・ブラン」907円 出典:su_taさん

はなともさん

巣鴨の老舗パティスリー「フレンチ パウンド ハウス」。同店の「苺のショートケーキ・ブラン」は、米粉を使ったスポンジ生地に、脂肪分が異なる3種類の生クリームと甘酸っぱいいちごを合わせたもの。口に入れた瞬間に生クリームのコクと風味がしっかりと感じられ、一口で満足感のあるおいしさです。また米粉を使った生地はふんわりとして、なめらかなクリームと好相性。いちごの甘酸っぱさとマッチして、幸せなマリアージュを生み出しています。いちごのおいしいこの時期にぜひ食べていただきたいおすすめのショートケーキです。

フレンチ パウンド ハウス 大和郷本店 出典:su_taさん

2. ラトリエ モトゾー

トルタ デリカータ

「トルタ デリカータ」842円

<店舗情報>◆フレンチ パウンド ハウス 大和郷本店住所 : 東京都豊島区巣鴨1-4-4 マンション サンビップ巣鴨 1FTEL : 03-3944-2108

はなともさん

池尻大橋にあるイタリア菓子の名店「ラトリエモトゾー」。筆者イチオシの「トルタ デリカータ」は、いちご、生クリーム、カスタードクリームを4層のスポンジ生地でサンドしたとても繊細なショートケーキです。ショートケーキでドーム形は珍しいですよね。いちごの甘酸っぱさが全体を爽やかに引き締め、ボリュームがあるのに後味はさっぱり。生クリームも重くなりすぎず、ふんわりとしたスポンジ生地と好相性です。イタリア菓子の巨匠が作るショートケーキは一味も二味も違いますよ。

ラトリエ モトゾー 撮影:ジェイムス・オザワ

3. キャンティ 飯倉片町本店

ショートケーキ

「ショートケーキ」702円 出典:yamay630さん

<店舗情報>◆ラトリエ モトゾー住所 : 東京都目黒区東山3-1-4 ニューリバー東山 1FTEL : 03-6451-2389

はなともさん

1960(昭和35)年創業の老舗イタリア料理店「キャンティ 飯倉片町本店」。同店の「ショートケーキ」には、高品質のフレッシュクリームをたっぷり使用。スポンジ生地には少量のオレンジリキュールを染み込ませているためほんのり甘く、風味も豊かです。まろやかな生クリームと甘酸っぱいいちごのバランスも絶妙。どこか懐かしさを感じる味わいで、食べるとなんだかほっこりします。ショートケーキでは珍しい直方体のフォルムも魅力的。見た目以上にさっぱりとしているため、食後のデザートにもおすすめです。

ケーキはワゴンサービスで選べる 出典:Jasmine_mさん

4. エクラデジュール 東陽町本店

ショートケーキヴェリーヌ

「ショートケーキヴェリーヌ」702円 出典:八坂牛太さん

<店舗情報>◆キャンティ 飯倉片町本店住所 : 東京都港区麻布台3-1-7 B1FTEL : 03-3583-7546

はなともさん

東陽町にある人気パティスリー「エクラデジュール」の「ショートケーキヴェリーヌ」。いちごソースを加え、よりなめらかにしたグラス仕立てのショートケーキで、その味わいはまさに唯一無二。生クリームは濃厚でありながらも、後味はすっきりしているのが特徴です。しっとりしたスポンジになめらかな生クリームと甘酸っぱいいちごが見事なバランスで、完成度の高さに驚きます。まるでパフェのような見た目に、食べる前からうっとり。スプーンで食べるというのも斬新でいいですね。

5. ラトリエヒロワキサカ

いちごのショートケーキ

「いちごのショートケーキ」637円 出典:umai.tvさん

<店舗情報>◆エクラデジュール 東陽町本店住所 : 東京都江東区東陽4-8-21 TSK第2ビル 1FTEL : 03-6666-6151

はなともさん

自由が丘の人気店「モンサンクレール」でスーシェフを務めた、脇坂紘行氏が手掛ける洋菓子店。同店の「いちごのショートケーキ」は、いちご、クレームシャンティ、スポンジのバランスがとにかく絶妙。中でもクレームシャンティは、甘さを抑えたすっきりとした味わいで、最後まで食べ飽きないおいしさです。またスポンジ生地の間にはカスタードクリームを挟んでいて、これがちょうど良い甘さ。甘酸っぱいいちごとも相性が良く、あまりのおいしさに食べ進める手が止まらなくなります。厳選した素材が一体感を生む、最高のショートケーキです。

6. パティスリーサロン・ドゥ・テ アミティエ

フレーズ・フレッシュ

「フレーズ・フレッシュ」560円 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆ラトリエヒロワキサカ住所 : 神奈川県川崎市中原区小杉町2-276-1 パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイースト 1FTEL : 044-281-3865

はなともさん

神楽坂にある「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」常連の「パティスリーサロン・ドゥ・テ アミティエ」。同店のショートケーキ「フレーズ・フレッシュ」は、クリームとスポンジ生地のおいしさが際立つ、シンプルながらも完成度の高い一品。小ぶりのサイズ感ですが、その分、素材のおいしさがギュッと詰まっています。スポンジ生地はふんわりと軽く、きめ細か。コクのある濃厚なクリームとも相性バツグンです。派手さはないですが、作り手の思いがしっかりと伝わります。シンプルかつ上質なおいしさを楽しむなら、アミティエの「フレーズ・フレッシュ」で決まりです。

7. パティスリー カカオエット・パリ

ヴェリンヌ ショートケーキ

「ヴェリンヌ ショートケーキ」730円 写真:お店から

<店舗情報>◆パティスリーサロン・ドゥ・テ アミティエ住所 : 東京都新宿区築地町8-10 KDXレジデンス神楽坂 1FTEL : 03-5228-6285

はなともさん

中目黒の人気パティスリーで「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」にも選出されている「パティスリー カカオエット・パリ」。こちらの「ヴェリンヌ ショートケーキ」はグラスタイプのショートケーキで、中には、いちご、クリーム、ビスキュイ、いちごのピューレがバランス良く入っています。ストローが刺さったショートケーキなんて斬新ですよね。クリームはふんわりと軽く、いちごピューレも酸味が利いているため、全体的にさっぱりとした味わいです。ストローで味わうという斬新で個性的な発想は、まさに唯一無二。目黒川の近くにあるので、桜を見ながら“飲むショートケーキ”を味わう、というのも乙ですよ。

パティスリー カカオエット・パリ 出典:COCO1128さん

8. キャトル 柿の木坂本店

ショートケーキ

「ショートケーキ」660円 出典:goway859さん

<店舗情報>◆パティスリー カカオエット・パリ住所 : 東京都目黒区東山1-9-6TEL : 03-5722-3920<店舗情報>◆パティスリー カカオエット パリ 武蔵小山店住所 : 東京都品川区荏原3-8-7TEL : 03-6426-2350

はなともさん

目黒区柿の木坂に本店を構えるフランス菓子の名店「キャトル」。卵形のプリンが名物ですが、実はショートケーキもおいしいと評判です。2層のスポンジに生クリームといちごの組み合わせは、どこか懐かしい気持ちにさせてくれます。ほどよい甘さと絶妙な口どけは、毎日食べても飽きません。キャトルの定番ケーキとして多くの人に愛され、リピーターが多いのも納得です。コーヒーや紅茶と相性が良いので、ぜひ一緒に味わってみてください。

9. コロンバン 原宿サロン

ショートケーキ

「ショートケーキ」持ち帰り594円、店内605円 写真:お店から

<店舗情報>◆キャトル 柿の木坂本店住所 : 東京都目黒区柿の木坂3-11-4TEL : 03-5431-3663

はなともさん

1924年創業の洋菓子メーカー「コロンバン」。同店の顔とも言える「ショートケーキ」は、一般的なショートケーキよりもスポンジ生地が黄色いのが特徴。ふんわりしっとりしたスポンジ生地に生クリームの上品な甘みといちごの爽やかな酸味が加わり、一口食べると幸せな気持ちになれます。マダガスカル産バニラが織りなす濃厚かつふくよかな香りも魅力的。奇をてらわないシンプルなおいしさがファンを魅了しています。名店のショートケーキを手土産にすれば、受け取った時の感動もひとしおですよ。

店内 出典:ゆっきょしさん

10. シェフズガーデン

苺ショートケーキ

「苺ショートケーキ」750円 出典:みるみんくさん

<店舗情報>◆コロンバン 原宿サロン住所 : 東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル 1FTEL : 03-6450-5175

はなともさん

オークラ東京の5階にある「シェフズガーデン」の「苺ショートケーキ」。いちご、シャンティ、スポンジの黄金バランスは、さすがホテルメイドという印象です。特にシャンティは、コクがあるのに後味はすっきりしているのが特徴。口どけがとても良く、丁寧に作られているのがしっかりと感じられます。いちごの甘みや酸味、みずみずしさも存分に感じられて、とっても幸せ。ホテルならでは贅沢なショートケーキは、日頃がんばる自分へのご褒美にぴったりです。

シェフズガーデン 撮影:ジェイムス・オザワ

<店舗情報>◆シェフズガーデン住所 : 東京都港区虎ノ門2-10-4 ジオークラ東京 プレステージタワー 5FTEL : 03-3505-6072

