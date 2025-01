¡Ú¤­¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¡Û¥¹¥·¥í¡¼¡¢¤­¤Þ¤°¤ì¥¯¥Ã¥¯´Æ½¤¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä

YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry Onは、所属クリエイターである「きまぐれクック」監修の商品を株式会社あきんどスシローが展開している回転すし「スシロー」にて販売する。第一弾(2025年1月20日(月)〜)は、「きまぐれクック」YouTubeチャンネルで人気のコンテンツ“カンジャンケジャン”を含む3商品を、第二弾(2025年2月5日(水)〜)は“カンジャンセウ”を含む2商品を販売する。

YouTubeチャンネル登録者1200万人超YouTuber「きまぐれクック」監修の商品を、全国のスシローにて販売する。「きまぐれクック」の動画内で【レシピ動画累計4000万回再生越え】の究極のカンジャンケジャンをスシローで再現した「きまぐれクック監修 カンジャンケジャン」 をはじめ、スシローでしか食べることができない商品を堪能できる。第一弾(2025年1月20日(月)〜)と第二弾(2025年2月5日(水)〜)で展開する商品が異なるので、詳細は下記を確認のこと。■スシロー×きまぐれクック今回のコラボは「きまぐれクック」を運営するかねこ氏の"すし屋になりたい"という夢の実現がきっかけでスタートし、かねこ氏の魚に向き合う真摯な姿勢と、すしに真剣に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために邁進しているスシローの姿が重なり実現した。両者の熱い想いが掛け合わさり、実現できた素敵な商品を堪能できる。■イベント詳細今回のコラボでは、第一弾(2025年1月20日(月)〜)と第二弾(2025年2月5日(水)〜)で合計5商品が登場する。・キャンペーン期間第一弾:2025年 1月20日(月)〜 各商品の販売予定総数が完売次第終了。第二弾:2025年 2月 5日(水)〜 各商品の販売予定総数が完売次第終了。・販売店舗全国のスシロー※各店舗の営業時間は、スシローのHPから確認のこと。(https://www.akindo-sushiro.co.jp/shop/ )※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがない。※各店舗の販売状況はスシローのアプリ・HPで確認のこと。※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合がある。■商品紹介今回のコラボは「きまぐれクック」の"すし屋になりたい"という夢の実現に向けた取り組みとしてスタートした。商品化に至るまでの想いや開発背景は「きまぐれクック」のYouTubeチャンネルにて紹介しているので裏側も楽しんだうえで、この機会にスシローとのコラボ商品を楽しめる。一弾(2025年 1月20日(月)〜)きまぐれクック監修 カンジャンケジャン価 格:税込 400円〜販売期間:2025年1月20日(月)〜販売予定総数61万食が完売次第終了。※店舗によって価格が異なる。※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できる。※お持ち帰り対象外。※本ずわい蟹を使用し、カンジャンケジャンを再現した商品。商品説明:オリジナルダレを使用した創作すし!醤油ベースのカンジャンダレにかにみそと生姜を混ぜた特製ダレで生のずわい蟹を漬けた。さらに卵黄醤油・胡麻・大根おろしとねぎをトッピングした、蟹の甘みと旨みを最大限に引き立たせた創作すしだ。きまぐれクック監修 かつおキムチマヨ価 格:税込 180円〜販売期間:2025年1月20日(月)〜販売予定総数38万食が完売次第終了。※店舗によって価格が異なる。※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できる。※お持ち帰り対象外。商品説明:新たな組み合わせが楽しめる創作すし!漬けにしたかつおにキムチとマヨを合わせてトッピング、かつお・キムチ・マヨソースが驚くほどマッチしている一皿だ。きまぐれクック監修 穴たく巻価 格:税込 180円〜販売期間:2025年1月20日(月)〜販売予定総数28万食が完売次第終了。※店舗によって価格が異なる。※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できる。※お持ち帰り対象外。商品説明:意外と合う?!ありそうで無かった新たな組み合わせが楽しめる巻きすし!スシローこだわりの煮穴子に、たくあん・胡麻をあわせることで、穴子の甘みとたくあんの食感、胡麻の香りがマッチしている。※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがない。※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合がある。※商品は販売予定総数がなくなり次第終了となる。※写真はイメージ。第二弾(2025年 2月 5日(水)〜)きまぐれクック監修 カンジャンセウ価 格:税込 200円〜販売期間:2025年2月5日(水)〜販売予定総数24万食が完売次第終了。※店舗によって価格が異なる。※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できる。※お持ち帰り対象外。商品説明:オリジナルダレを使用した創作すし!醤油ベースのカンジャンダレにかにみそを混ぜた特製ダレで赤えびを漬けにしている。卵黄醬油とねぎをトッピングし、えびの甘みと旨みを最大限に引き立たせている。さらにえびの頭も提供されるのでえびみそのコクと旨みを合わせてえびを丸ごと味わえる一皿だ。きまぐれクック監修 つぶ貝おろし価 格:税込 200円〜販売期間:2025年2月5日(水)〜販売予定総数28万食が完売次第終了。※店舗によって価格が異なる。※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できる。※お持ち帰り対象外。商品説明:新たな組み合わせが楽しめる一皿!コリコリと食感と磯の香が特長のつぶ貝に大根おろしとゼリーポン酢を合わせて、さっぱりと食べていただけるように仕上げた。※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがない。※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合がある。※商品は販売予定総数がなくなり次第終了となる。※写真はイメージ。■きまぐれクックよりメッセージ僕とスシローさんで一生懸命作ったおすしが、やっと皆様に食べて頂ける日が来て本当に嬉しいです!スシローさんのおすしはこのクオリティーでなんでこんなに美味しいの?といつも驚かされていて、是非スシローさんと一緒におすしを作って、少しでも多くの方に食べてほしいという気持ちでダメ元で僕の方からお願いして決まったコラボだったのでそれも含めて嬉しいですね!ケジャンの漬けダレは僕の作ったタレを実際に送って再現してもらって、妥協をせずにできるだけ近づけて、そこからスシローさんがすしに合うようにアレンジしてくれた自信作です!他にもスシローさんのグランドメニューをアレンジしたおすしもあるので是非皆さん食べてみてください!■スシロー×きまぐれクック コラボ記念キャンペーン!コラボを記念してスシロー公式「X」と「Instagram」にて2つのキャンペーンを行う。1. キャンペーン概要スシロー公式「X」または「Instagram」にてハッシュタグキャンペーンを実施する。■キャンペーン期間2025年 1月20日(月)〜2025年 2月16日(日)■賞品A賞 包丁「きまぐれゴールド」+スシローで使用できるお食事券30,000円分 2名さまB賞 包丁「きまぐれブラック」+スシローで使用できるお食事券20,000円分 3名さまC賞 かねこ道具店グッズ詰め合わせセット(醤油さし、豆皿セット、まな板、ビールグラス× 各1個)+スシローで使用できるお食事券10,000円分 5名さまA賞B賞C賞C賞C賞■応募方法1. スシロー公式「X」または「Instagram」アカウントをフォロー2. ハッシュタグ『#スシローできまぐれクック』を付けて下記の写真や動画及び文章投稿・スシローのおすし・きまぐれクックコラボ商品・きまぐれクックへの思い3.投稿したユーザーの中から抽選で合計10名さまに賞品をランダムでプレゼント『皆様からのご応募お待ちしております!』※キャンペーン賞品はお選びいただけませんので、あらかじめご了承のこと。※店内で撮影する際は、他のお客様が映り込まないようご配慮のこと。※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がある。2. キャンペーン概要本キャンペーン開催中にスシロー公式「X」をフォローし、スシロー公式「X」から投稿される対象のキャンペーン投稿をリポストすると抽選で10名さまに、「スシローで使用できるお食事券(10,000円分)」が当たるキャンペーンを実施する。■応募期間2025年1月20日(月)〜2025年2月16日(日)■参加方法1. スシロー公式Xをフォロー2. キャンペーン期間中に投稿される対象ポストをリポスト■賞品・当選人数「スシローで使用できるお食事券(10,000円分)」×10名さま■きまぐれクックとは華麗な包丁さばきで様々な魚を調理する『魚捌き系YouTubeクリエイター』2024年9月にチャンネル登録者数1,200万人を突破。その後も勢いを増し続け、国内外問わず幅広い年齢層から高い支持を獲得。地上波の人気番組にも複数回出演するなどYouTube以外のメディアでも注目を集めている。