¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¤Î¥µ¥Æ¥é¥Ó¥å¡¼¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖF-ZERO¡×¤Î¸¸¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤ÏÌó75Ëü±ß¤Î·ü¾Þ¶â¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë

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https://www.pressthebuttons.com/2024/02/lost-satellaview-f-zero-tracks-return.html
F-Zero courses from a dead Nintendo satellite service restored using VHS and AI | Ars Technica
https://arstechnica.com/gaming/2024/02/f-zero-courses-from-a-dead-nintendo-satellite-service-restored-using-vhs-and-ai/
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UPDATED: $5,000 USD Bounty on finding playable BS-X carts/ROMs of the Satellaview F-Zero's Forest and Metal Fort tracks.
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