¤¼¤Ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥¢¥ëÃæÂ¼½ÓÊå¡×¤Ê¤¼¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡ÚÂ¿»ö½³ÏÀ¡Ê£¶£¸¡Ë¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅ·ºÍ¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡££±£¹£¹£¶Ç¯¤Ë£Ê£±²£ÉÍ£Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿½ÓÊå¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢£±£°ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£²£°£°£°Ç¯¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ËÀ®Ä¹¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹£Í£ÆÃæÅÄ±Ñ¼÷¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥í¡¼¥Þ¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£°£±Ç¯¤Î¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥ë¥·¥¨´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤¬½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢Âç²ñ¸å¤Ë£Í£Æ°ðËÜ½á°ì¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë°ÜÀÒ¡££Í£Æ¾®Ìî¿Æó¤â¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£½ÓÊå¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î²¤½£¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡¢Æ±¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë£±Éô¥Ý¥ë¥È¤âÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇò¤¤µð¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¤Î¡È¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¡£½ÓÊå¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤âÀºÅÙ¤Î¹â¤¤º¸Â¥¥Ã¥¯¤òÉ¾²Á¡££³Éô½êÂ°¤Î£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É£Â¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡ËÀ©ÇÆ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢£°£²Ç¯£×ÇÕ¸å¤Î¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö°ÜÀÒÆâÄê¡×¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£°£²Ç¯£µ·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¡Ê£°¡½£±¤ÇÇÔÀï¡Ë¡£½ÓÊå¤Î¡ÖºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º¸¥Ò¥¶¤ÎÉé½ý¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢½ÓÊå¤ÏËÜ»æ¤ÎÄ¾·â¤Ë¡Ö¡Ê£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¡ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¸÷±É¤À¤È»×¤¦¡£¸ò¾Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¹¥¥ë¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ÓÊå¤Ï¡ÖËÍ¤¬¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥±¥¬¤¬½Å¤¤¤Ã¤Æ¡Ê£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¡ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÂåÍý¿Í¡Ê¥í¥Ù¥ë¥ÈÄÑ»á¡Ë¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¸ò¾Ä¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÆþ¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤ÆÆü´Ú£×ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âÍîÁª¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±Ç¯²Æ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥ì¥¸¡¼¥Ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£½ÓÊå¤Ïº£Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤ÎÇËÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Â¥Á¡¼¥à¤À¤È¡Ê£³Éô¤Ê¤Î¤Ç¡Ë»î¹ç¿ô¤È¤«¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥ì¥¸¡¼¥Ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½ÓÊå¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë