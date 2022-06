中島裕翔(Hey! Say! JUMP)が主演を務めるフジテレビ系の木曜劇場「純愛ディソナンス」(7月14日スタート、毎週木曜よる10時〜放送)の主題歌が、Hey! Say! JUMP の新曲「Fate or Destiny」に決定した。

本作は、中島ふんする音楽教師・新田正樹と、吉川愛演じる生徒・和泉冴との禁断の関係を描いていく純愛にしてドロドロな物語。大きく分けて2部構成となり、第1部は、とある高校を舞台に、新任の音楽教師としてやってきた正樹と生徒である冴がお互いに惹かれていく。そして第2部では、本心で向き合えないまま決別した2人が5年後に再会。妻がいる正樹は、冴とより複雑な関係となる。

新曲「Fate or Destiny」は、不確実な愛を奏でる2人の物語を歌った楽曲。正樹と冴のタブーな純愛を描く今作にふさわしい詩となっているという。なお、今年の11月にはデビュー15周年を迎える Hey! Say! JUMP が、フジテレビのドラマ主題歌を担当するのは約6年ぶりとなる。

本作の森安彩プロデューサー(共同テレビ)は、「主題歌制作チームとドラマチームで密にコミュニケーションを取り、ドラマの世界観をしっかり共有できました。その結果、とても力強くかつ繊細でエモーショナルで、ドラマにぴったりリンクするすてきな楽曲に仕上げていただきました。音楽と映像、全スタッフキャストが一丸となって作り上げた今作、ぜひ皆さまにもご堪能いただけたら幸いです」とコメントを寄せている。(編集部・梅山富美子)