°ø±ï¤Îµ¼ÔÌò¤Ç½÷Í¥Éüµ¢¡ª ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤òÅì½Ð¾»Âç¡ÈÉÔÎÑÃÏ¹ö¡É¤«¤éµß¤Ã¤¿¿ÍÊª
¡¡Éüµ¢ºî¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢°ø±ï¤Î¿¦¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¡Ê£³£³¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ËÊó¤¸¤é¤ì³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢¼ç±é¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¡£Æ±ºî¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅâÅÄ¤ÎÉüµ¢ºî¤Ï¸½ºß¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î£²£°Ê¬Ã»ÊÔ±Ç²è¡Ö£ó£ï£í£å£ô£è£é£î£ç¡¡£é£î¡¡£ô£è£å¡¡£á£é£ò¡×¡£ºòÇ¯£³·îÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¶âµûÉ±¡×¡Ê£Î£È£Ë¡¡£Â£Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë°ÊÍè¡¢£±Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î½Ð±éºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ÅâÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¸þ¤±¤Î¾®¤µ¤Ê²»³Ú»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú»¨»ï¤¬¾®½êÂÓ¤Î¤¿¤á¼èºàµ¼Ô¤â·óÌ³¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤¹¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£¤¿¤À¡¢µ¼Ô¤ÏÅâÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÎÑ¤òË½¤¤¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡£¤½¤Î¿¦¶È¤òÉüµ¢ºî¤ÎÌò¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¶î¤±½Ð¤·¤Ç¡¢¤«¤ÄÉÔÎÑÊóÆ»¤Ç¥¤¥Á¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Î¤¿¤á¡¢Ìò¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö£ó£ï£í£å£ô£è£é£î£ç¡½¡½¡×¤ÎÀ©ºîÀÕÇ¤¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢ÅâÅÄ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åì½Ð¤¬¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡×¡Ê£²£°£±£¸Ç¯¡Ë¤Ç¡¢ÅâÅÄ¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±ºî¤òÄÌ¤·¡¢£²¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â½Ì¤Þ¤ê¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¡£
¡Ö¡Ø£ó£ï£í£å£ô£è£é£î£ç¡½¡½¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ø¿²¤Æ¤â¡½¡½¡Ù¤ò¸ø³«Åö»þ¡¢·à¾ì¤Ç¸«¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿½÷Í¥¤È¤·¤ÆÅâÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔÎÑÊóÆ»¤Ç³èÆ°¼«½ÍÃæ¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡Ø£ó£ï£í£å£ô£è£é£î£ç¡½¡½¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£