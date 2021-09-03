¡ÚÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¡ÛÈÓÄÍ¹¬»°Èï¹ð¡¡¶Øîþ£µÇ¯È½·è¤Ç·®¾Ï¡ÖÇíÃ¥¡× ¾åµé¹ñÌ±¤«¤éÊ¿Ì±¤Ø
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¤Ç¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼ºÃ×»à½ý¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿µìÄÌ»º¾Ê¹©¶Èµ»½Ñ±¡¤Î¸µ±¡Ä¹¡¦ÈÓÄÍ¹¬»°Èï¹ð¡Ê£¹£°¡Ë¤Ï¡¢à¾åµé¹ñÌ±á¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë¡©¡¡£²Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿È½·è¸øÈ½¤Ç¶Øîþ£µÇ¯¡Êµá·º¶Øîþ£·Ç¯¡Ë¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿ÈÓÄÍÈï¹ð¤Ï¡¢²áµî¤Ë·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿·ÐÎò¤â¤¢¤Ã¤Æà¾åµé¹ñÌ±á¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Øîþ£³Ç¯°Ê¾å¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È·®¾Ï¤Ï¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸øÈ½¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÓÄÍÈï¹ð¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¼Ö¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò»ö¸Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È½·è¤Ç¤Ï¡Ö¼Ö¤Ë°Û¾ï¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¸Î¾ã¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë»ö¾ð¤â°ìÀÚÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂà¤±¤¿¡£¤Þ¤¿ÈÓÄÍÈï¹ð¤¬Ìó£±£°ÉÃ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ßÂ³¤±¡¢ºÇÂç»þÂ®Ìó£¹£¶¥¥í¤Þ¤Ç²ÃÂ®¤µ¤»¤¿²á¼º¤¬¸¶°ø¤ÈºÛÈ½½ê¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µá·º¤Ï¶Øîþ£·Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö²á¼º¤Ï°¼Á¤À¤¬¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ê¤É¤Î±¿Å¾¹Ô°Ù¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶Øîþ£µÇ¯¤¬ÁêÅö¤È¤·¤¿¡£
¡¡²¼ÄÅ·ò»ÊºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·è¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¸å¡¢Èï¹ð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÈ½·è¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÀÕÇ¤¤È²á¼º¤òÇ§¤á¡¢°äÂ²¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢ÈÓÄÍÈï¹ð¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¸øÈ½¸å¡¢»ö¸Î¤ÇºÊ¤Î¿¿ºÚ¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤Îè½»Ò¤Á¤ã¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¾¾±ÊÂóÌé¤µ¤ó¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡ÖÈ½·è¤Î½Ö´Ö¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÌ¿¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤«¤Èµõ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢È½·è¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÓÄÍÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¡Ö°ì¿³¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤â¤¦¼¤á¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¤¬Ìµºá¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹µÁÊ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸¢Íø¤Ç¤¹¤Î¤ÇÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¿Í¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï£²¿Í¤¬°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÈï¹ð¿Í¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¡Ê¹µÁÊ¡Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÄÍÈï¹ð¤¬¹µÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬·®¾Ï¤¬¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£ÈÓÄÍÈï¹ð¤Ï£²£°£±£µÇ¯¡¢¿ðÊõ½Å¸÷¾Ï¤È¤¤¤¦·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬à¾åµé¹ñÌ±á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö·®¾ÏêõÃ¥¡Ê¤Á¤À¤Ä¡ËÎá¡×¤È¤¤¤¦Ä¼Îá¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶Øîþ£³Ç¯°Ê¾å¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·®¾Ï¤¬¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¹µÁÊ¤»¤º¤Ë¶Øîþ£µÇ¯¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ðÊõ½Å¸÷¾Ï¤ò¼º¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤¿¤ÀÈÓÄÍÈï¹ð¤¬¹µÁÊ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËºÇ¹âºÛ¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇºÛÈ½¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Ë¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²¾¤Ë¹µÁÊ¿³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â£±²ó¤Ç·ë¿³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ºÇ¹âºÛ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯Ãæ¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¹µÁÊ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·º¤Î³ÎÄê¤Þ¤ÇÄ¹°ú¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¿¤È¤¨¹µÁÊ¤·¤Æ¤â¡¢È½·è¤ÎÆâÍÆ¤â¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼Ô°äÂ²¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¹µÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈ½·è¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È²ñ¸«¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎË¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨ÈÓÄÍÈï¹ð¤¬ºÇ½é¤«¤éºá¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¼Â·º¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡££²¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â¼Â·º¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¡¢ÍèÇ¯Ãæ¤Ë¤Ïà·®¾Ï¤Ï¤¯Ã¥á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£