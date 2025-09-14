男性が「デート中にそれはないでしょ？」とギョッとする、非常識な行動９パターン
相手に好意があれば、デート中のちょっとした失礼は笑って許せるもの。しかし、明らかに非常識な行動をとってしまうと、愛想をつかされる場合もあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身男性188名に聞いたアンケートを参考に、「男性が『デート中にそれはないでしょ？』とギョッとする、非常識な行動９パターン」をご紹介します。
【１】ごく普通の会話中に荒っぽいセリフを使うなど「乱暴な言葉づかい」
「ちゃんとした女性として接したくなくなる」（20代男性）など、女性の乱暴な言葉づかいを嫌う人は多いようです。言葉づかいにはその人の品格が現れるからこそ、女性らしさを忘れてはいけないと心得ましょう。
【２】食事をごちそうされてもお礼を言わないなど、「奢ってもらって当然の態度」
「そういう相手には二度と奢りたくない」（20代男性）など、「初デート中の食事代は奢りたい」と考えている男性は少なくありません。ただし、「奢られて当然」と考えている女性と食事をしたい男性は多くないようです。奢ってもらう側こそ礼儀が問われると言えます。
【３】行列に割り込む、お年寄りに席を譲らないなど「公共のマナーを守らない」
「育ちを疑う」（20代男性）など、街中で自分勝手に振る舞う女性は、男性から軽蔑されるようです。わがままな行動をとることに喜びを感じるのは、幼稚な価値観の持ち主だけと反省するべきでしょう。
【４】クレームを付けて過剰なサービスを要求するなど「店員に偉そうな態度を取る」
「モンスタークレーマー予備軍じゃん」（20代男性）など、店員さんに偉そうにしたり、理不尽なクレームを付ける女性に怒りを感じるという人も。「お客様は神様」という言葉は、あくまでも商売人の心得を表したもの。客側が真に受けてはいけないでしょう。
【５】向かい合って食事中なのにずっとメールをするなど「携帯電話に夢中になる」
「TPOを考えられないなら、ただのケータイ依存症」（20代男性）など、デート中もケータイを優先する女性に対して、驚きを感じる男性もいるようです。さらに食事中にもいじりつづけるのは、二重に常識知らずでしょう。
【６】ドライブ中に窓から食べかすを投げるなど、「道端にゴミをポイ捨てする」
「文字通り常識がない」（20代男性）など、ゴミのポイ捨てができてしまう女性に不快感を覚える男性も。自分のわがままな行動の後始末を他人に平気で押し付けられる人は、大人として信頼してもらうことは難しいでしょう。
【７】道で肩がぶつかったり、子どもが泣きだしたときなどに「舌打ちをする」
「めちゃめちゃ腹黒そう！」（20代男性）など、不快な感情を抑えきれず「舌打ち」してしまう女性に対して、性格の悪さを感じる男性は少なくありません。ほぼ無意識に出てしまうクセとはいえ、かなり印象が悪いことを肝に銘じておくべきでしょう。
【８】テンションが高くなり、居る場所に構わず「大きすぎる声で話す」
「すごくガサツな感じがする」（20代男性）など、自覚のあるなしにかかわらず、公共の場所で大声を出す女性が苦手という人も多いようです。周囲に気を配れない「あつかましさ」が、大声で話す姿に表れているのかもしれません。
【９】食事中に口を開けたままクチャクチャ咀嚼するなど「音を立てて食べる」
「食事マナー違反のなかでも、これは最悪」（20代男性）など、いわゆる「クチャラー」が耐えられない男性は多いようです。食事のマナーは同席する相手を不快にさせないためのもの。自分がどういう食べ方をしているか、一度知人に尋ねてみるとよさそうです。
これらは「デートにおける非常識」というよりも、むしろ「日常における非常識」と言うべきもの。ひとつでもあてはまっていたら、周囲から「常識知らず」と思われている可能性は高そうです。自分の行動を見なおしてみてはいかがでしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年6月20日（木）から6月27日（木）まで
対象：合計188名（10、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】ごく普通の会話中に荒っぽいセリフを使うなど「乱暴な言葉づかい」
「ちゃんとした女性として接したくなくなる」（20代男性）など、女性の乱暴な言葉づかいを嫌う人は多いようです。言葉づかいにはその人の品格が現れるからこそ、女性らしさを忘れてはいけないと心得ましょう。
「そういう相手には二度と奢りたくない」（20代男性）など、「初デート中の食事代は奢りたい」と考えている男性は少なくありません。ただし、「奢られて当然」と考えている女性と食事をしたい男性は多くないようです。奢ってもらう側こそ礼儀が問われると言えます。
【３】行列に割り込む、お年寄りに席を譲らないなど「公共のマナーを守らない」
「育ちを疑う」（20代男性）など、街中で自分勝手に振る舞う女性は、男性から軽蔑されるようです。わがままな行動をとることに喜びを感じるのは、幼稚な価値観の持ち主だけと反省するべきでしょう。
【４】クレームを付けて過剰なサービスを要求するなど「店員に偉そうな態度を取る」
「モンスタークレーマー予備軍じゃん」（20代男性）など、店員さんに偉そうにしたり、理不尽なクレームを付ける女性に怒りを感じるという人も。「お客様は神様」という言葉は、あくまでも商売人の心得を表したもの。客側が真に受けてはいけないでしょう。
【５】向かい合って食事中なのにずっとメールをするなど「携帯電話に夢中になる」
「TPOを考えられないなら、ただのケータイ依存症」（20代男性）など、デート中もケータイを優先する女性に対して、驚きを感じる男性もいるようです。さらに食事中にもいじりつづけるのは、二重に常識知らずでしょう。
【６】ドライブ中に窓から食べかすを投げるなど、「道端にゴミをポイ捨てする」
「文字通り常識がない」（20代男性）など、ゴミのポイ捨てができてしまう女性に不快感を覚える男性も。自分のわがままな行動の後始末を他人に平気で押し付けられる人は、大人として信頼してもらうことは難しいでしょう。
【７】道で肩がぶつかったり、子どもが泣きだしたときなどに「舌打ちをする」
「めちゃめちゃ腹黒そう！」（20代男性）など、不快な感情を抑えきれず「舌打ち」してしまう女性に対して、性格の悪さを感じる男性は少なくありません。ほぼ無意識に出てしまうクセとはいえ、かなり印象が悪いことを肝に銘じておくべきでしょう。
【８】テンションが高くなり、居る場所に構わず「大きすぎる声で話す」
「すごくガサツな感じがする」（20代男性）など、自覚のあるなしにかかわらず、公共の場所で大声を出す女性が苦手という人も多いようです。周囲に気を配れない「あつかましさ」が、大声で話す姿に表れているのかもしれません。
【９】食事中に口を開けたままクチャクチャ咀嚼するなど「音を立てて食べる」
「食事マナー違反のなかでも、これは最悪」（20代男性）など、いわゆる「クチャラー」が耐えられない男性は多いようです。食事のマナーは同席する相手を不快にさせないためのもの。自分がどういう食べ方をしているか、一度知人に尋ねてみるとよさそうです。
これらは「デートにおける非常識」というよりも、むしろ「日常における非常識」と言うべきもの。ひとつでもあてはまっていたら、周囲から「常識知らず」と思われている可能性は高そうです。自分の行動を見なおしてみてはいかがでしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年6月20日（木）から6月27日（木）まで
対象：合計188名（10、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査