01.

毎日一回

「ありがとう」を言う

02.

悩んでいる時こそ

そっと側にいる

03.

新しい下着に変えてみる

04.

待ち合わせ時間より

ちょっと早めに到着

05.

スマホはしまう

06.

「今日はどうだった?」

と聞く

07.

食卓で一緒に

食事をする

08.

面倒くさい家事を

一緒に片付ける

09.

久しぶりに

いちゃいちゃする

