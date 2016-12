年末恒例の『第58回日本レコード大賞』(主催:日本作曲家協会)の授賞式が30日、東京・初台の新国立劇場で開かれ、人気歌手の西野カナ(27)が「あなたの好きなところ」で初めてのレコード大賞を受賞した。今月5日の『第49回日本有線大賞』での大賞に続き、栄誉を手にした西野は「皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。今日まで本当にたくさんの人に出会って、たくさんの人に支えていただきました。ありがとうございました」ファンや関係者に感謝。初の大賞にも涙を見せず、満面のスマイルで大喜びした西野は、紙吹雪が舞うステージで受賞曲を元気いっぱいに歌い上げた。女性ソロ歌手の楽曲が大賞を受賞したのは、第47回(2005年)の倖田來未の「Butterfly」以来、11年ぶり。授賞式の模様は、TBS系で生放送。総合司会は5年連続5度目となる安住紳一郎アナウンサーと初めてとなる女優の天海祐希が務めた。■過去10年間『レコード大賞 』受賞者第57回(2015年):「Unfair World」(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)第56回(2014年):「R.Y.U.S.E.I.」(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)第55回(2013年):「EXILE PRIDE〜こんな世界を愛するため〜」(EXILE)第54回(2012年):「真夏のSounds good !」(AKB48)第53回(2011年):「フライングゲット」(AKB48)第52回(2010年):「I Wish For You」(EXILE)第51回(2009年):「Someday」(EXILE)第50回(2008年):「Ti Amo」(EXILE)第49回(2007年):「蕾(つぼみ)」(コブクロ)第48回(2006年):「一剣」(氷川きよし)