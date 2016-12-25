¼«±ÒÂâ¡Ö¥ª¥¹¥×¥ì¥¤Æ³Æþ¡×¤òÃæ»ß¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÊò¤ì¤¿»ö¾ð ÉÏË³¤¯¤¸¤ò°ú¤«¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¢£¼óÅÔ·÷¤Ë¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
²Æì¤Î¿Í¡¹¤¬¤ª¤½¤ì¤Æ¤¤¤¿¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦Í¢Á÷µ¡¡Ö¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤Î»ö¸Î¤¬¿ë¤Ëµ¯¤¤¿¡£
¡ÖÄÆÍî¡×¡ÊÊÆ·³½àµ¡´Ø»æ¡ØÀ±¾ò´ú¡Ù¡Ë¤·¤¿µ¡ÂÎ¤ÏÂçÇË¤·¤Æ²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¤Î³¤´ß¤ËÌµ»Ä¤Ê»Ñ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡£½¸ÍîÉÕ¶á¤Î³¤´ß¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Ï¤ï¤º¤«80¥á¡¼¥È¥ë¡£Âç»´»ö¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
³«È¯ÃÊ³¬¤«¤éÄÆÍî»ö¸Î¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÀÇ½¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡£²Æì¸©¤ÎÊÆ³¤Ê¼ÂâÉáÅ·´Ö´ðÃÏ¤Ë24µ¡ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Î1µ¡¤À¡£
2017Ç¯1·î¤«¤é¤ÏÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ÎÀ°È÷»ÜÀß¤ÇÄê´üÀ°È÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢²Æì¤«¤é¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
17Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÎÊÆ¶õ·³²£ÅÄ´ðÃÏ¤ËÊÌ¤Î10µ¡¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢18Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ëÆ³Æþ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¼«±ÒÂâµ¡¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÅöÌÌ17µ¡¤È¤Ê¤ë¡£
ÄÆÍî¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä²Æì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶á¤¤¾Íè¡¢ÊÆ·³µ¡¤È¼«±ÒÂâµ¡¹ç¤ï¤»¤Æ51µ¡¤â¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÆüËÜÁ´ÅÚ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¤Î¤À¡£¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤»¤á¤Æ¼«±ÒÂâ¤Ø¤ÎÇÛÈ÷¤ÏÃæ»ß¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¼«±ÒÂâ¤Ø¤ÎÇÛÈ÷¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î·Ð²á¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
ËÜÍè¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÉð´ïÎà¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼«±ÒÂâ¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÎ¦³¤¶õ¼«±ÒÂâ¤òÅý¹ç±¿ÍÑ¤¹¤ëÀ©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ±Ò¾ÊÅý¹çËëÎ½´ÆÉô¤¬¡¢20Ç¯Àè¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ò¸«ÄÌ¤·¤ÆºöÄê¤¹¤ë¡ÖÅý¹çÄ¹´üËÉ±ÒÀïÎ¬¡×¤ò¤¿¤¿¤Âæ¤Ë¡¢Î¦³¤¶õ¤Î³ÆËëÎ½´ÆÉô¤¬ÉðÎÏ¹¶·â»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤ÆÉð´ïÎà¤ÎÆ³Æþ¤òÍ×µá¤·¡¢Í½»»²½¤µ¤ì¤ë¡£
Î¦¾å¼«±ÒÂâ´´Éô¤Ï¡Ö¡ØÅý¹çÄ¹´üËÉ±ÒÀïÎ¬¡Ù¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¦¾åËëÎ½´ÆÉô¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡ØÎ¦¾å¼«±ÒÂâÄ¹´üËÉ±ÒÀïÎ¬¡Ù¤Ë¡Ø¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¸¡Æ¤ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬Æ³Æþ¤òµá¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÇ½¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÍ¢Á÷µ¡¤À¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ï¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÆóÇÜ°Ê¾å¤Î¿Í°÷¤äÊª»ñ¤ò¶õÍ¢¤Ç¤¤ëCH47Âç·¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ò55µ¡¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â®ÅÙ¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤³¤½¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¹¤¤ÆüËÜ¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏCH47¤Ç½½Ê¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÏÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÊÆ·³¤¬²ÆìÇÛÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿12Ç¯Åö»þ¡¢²Æì¤«¤é¶¯¤¤ÇÛÈ÷È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Î¸¼ÍÕ¸÷°ìÏº³°Áê¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¤òÁÊ¤¨¤ë¤¿¤á¼«±ÒÂâ¤âÊÝÍ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÄó°Æ¡¢Åö»þ¤Î¿¹ËÜÉÒËÉ±ÒÁê¤¬Æ±Ä´¤·¤Æ13Ç¯ÅÙËÉ±ÒÈñ¤ËÄ´ººÈñ800Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£
¡Ö²Æì¤ÎÌ±°Õ¡×¤è¤ê¤â¡ÖÊÆ·³¤Î°Õ¸þ¡×¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤È³°Ì³¾Ê¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬¶¦¿¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±Ç¯12·î¤Ë½°±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¡¢Áªµó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¸¢¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢°ÂÇÜ¿¸»°Æâ³Õ¤Ï14Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ë¡Ö¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤òÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ººÈñ1²¯±ß¡×¤ò·×¾å¡¢¤µ¤é¤ËÆ³ÆþÌÜÉ¸¤ò15Ç¯ÅÙ¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ç²ê¿á¤¤¤¿¥ª¥¹¥×¥ì¥¤Æ³Æþ¤ÎÃû¤·¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ì¡¢°ÛÎã¤Î¡ÖÀ¯¼£¼çÆ³¤Ë¤è¤ëÉð´ïÄ´Ã£¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£Ê¸Ì±¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£²È¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÇÀï¤¨¡×¤È·³»ö¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëÀ©ÉþÁÈ¤ËÉð´ï¤ò²¼¤²ÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²Æì¤ÇÄÆÍî¤·¤¿¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÆ±·¿µ¡¤Ï¡¢»ö¸Î¤«¤é¤ï¤º¤«6Æü¸å¤ËÈô¹ÔºÆ³«¤·¤¿¡£
Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÏ¡çÖÂåÉ½¤Ï¡Ö»ö¸Î¸¶°ø¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÀâÌÀ¤¬Àè¤À¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤äÊÆ·³¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä¤Ï¹ñÌ±¤Î´¶¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¼«±ÒÂâÇÛÈ÷¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÃÎ¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÊÆ·³¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤â¡Ö¼«±ÒÂâ¤Ø¤ÎÇÛÈ÷Å±²ó¡×¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤â¤È¤è¤êÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÊÆ·³¤Î±¿ÍÑ¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Èô¹ÔºÆ³«¤ò¤ß¤Æ¤â¡ÖÊÆ·³¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¼«±ÒÂâ¤Ø¤ÎÇÛÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤µ¤¨Å±²ó¤òµá¤á¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤ä¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï51µ¡¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦µ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡¡
¢£ËÉ±Ò¾ÊHP¤ËºÜ¤ë¡Ö¥¦¥½¤Î¿ô»ú¡×
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¼«±ÒÂâ¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Îº´²ì¶õ¹Á¤Ø¤ÎÇÛÈ÷¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÙ¤ÎÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤ËÈ¯Â¤¹¤ëÎ¦¾å¼«±ÒÂâÈÇ³¤Ê¼Ââ¤Î¡Ö¿åÎ¦µ¡Æ°ÃÄ¡×¤ò¶õÍ¢¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢º´²ì¶õ¹Á¤Ï»³¤È³¤¤ò¤Ò¤È¤Ä³Ö¤Æ¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦ÃÏÍýÅªÍ¥°ÌÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÖ»ú¤Îº´²ì¶õ¹Á¤òÊú¤¨¤ëº´²ì¸©Åö¶É¤Ë¤Ï¡Ö»¥Â«¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤ì¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤ÃÏ¸µ´¿·ÞÏÀ¤¬º¬µò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¡Ê2015Ç¯¡Ë7·î¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡ÖÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Îº´²ì¶õ¹ÁÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òºîÀ®¤·¡¢ÃÏ¸µÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£ÄÆÍî¤Ê¤É¤Î´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥ó¥Õ¤Ë¤Ï¡Ö³«È¯ÅÓÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê»ö¸Î¤¬4²óÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤äºÆÀß·×¤Ê¤É»ö¸Î¸¶°ø¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÌäÂêÅÀ¤Ï¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÁ´À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅö¤Ë°ÂÁ´¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¡¢»à¼Ô¤ÎÈ¯À¸¤ä200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯3500Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÂ»³²¤ò½Ð¤·¤¿½ÅÂç»ö¸Î¤ò¡Ö¥¯¥é¥¹A¡×¤È¾Î¤·¡¢»ö¸ÎÎ¨¤Ï10ËüÈô¹Ô»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤Ç·×»»¤¹¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÊÆ·³¤¬¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ò²Æì¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ëºÝ¡¢¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥¯¥é¥¹A»ö¸Î¤Ï1.93¡Ê2003¡Á12Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¼¨¤·¡¢ÊÆ³¤Ê¼Ââ¤¬»ý¤Ä¹Ò¶õµ¡Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ2.45¡ÊÆ±¡Ë¤è¤êÄã¤¯¡¢°ÂÁ´¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢12Ç¯°Ê¹ß¤Ï¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¡¢15Ç¯9·îËö¤Ç2.64¤È¸½ºß¤ÎÊÆ³¤Ê¼Ââ¹Ò¶õµ¡Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ïº£¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë1.93¤Î¿ô»ú¤òºÜ¤»¡¢¹ñÌ±¤ò¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¡¡
¢£»ö¸ÎÎ¨¤ÏÁ´µ¡¼ïÊ¿¶Ñ¤Î41ÇÜ
¼ÂÀï¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
ÊÆ³¤·³°ÂÁ´¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡Ö³¤Ê¼Ââ¹Ò¶õµ¡¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó»ö¸ÎÊó¹ð½ñ¡×¡Ê2010¡Á12ÊÆ²ñ·×Ç¯ÅÙ¡Ë¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢³¤Ê¼Ââ¹Ò¶õµ¡12µ¡¼ï¤Î¥¯¥é¥¹A¡ÁD¤Î»ö¸ÎÎ¨¤Ï26.69¤Ç¡¢3746.8»þ´Ö¤Ë1·ï¤Î³ä¹ç¤Ç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Î»ö¸ÎÎ¨¤Ï1105.56¤ÇÁ´µ¡¼ïÊ¿¶Ñ¤ÎÌó41ÇÜ¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢90.4»þ´Ö¤Ë1·ï¤Î³ä¹ç¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¹A¤Î»ö¸ÎÎ¨¤Ï138.19¤Ç¡¢12µ¡¼ïÊ¿¶Ñ¤Î21ÇÜ¤Ë¤âÃ£¤·¤¿¡£
Èô¹Ô»þ´Ö¤ÏÆ±¤¸Í¢Á÷µ¡¤ÎCH53E¤¬1Ëü9480. 7»þ´Ö¡¢CH53D¤¬5630. 5»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï723.6»þ´Ö¤È¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¿··¿µ¡¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥Õ¥¬¥ó¤Îº½ÃÏ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂÀï¤ËÉÔ¸þ¤¤È¤¤¤¦Ã×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡£
¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏºòÇ¯5·î¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÇÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢µ¡ÂÎ¤ÏÂçÇË¤·¤Æ¾è°÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£ÊÆÂÀÊ¿ÍÎ³¤Ê¼Ââ¤Ï¡Ö´¬¤¾å¤²¤¿º½¿Ð¤ò¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬µÛ¤¤¹þ¤ß¡¢½ÐÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¡×¤È¸¶°ø¤òÁà½Ä¥ß¥¹¤Ëµá¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¾Ê¤âÄÉÇ§¤·¤¿¡£º½ÃÏ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥ó¤Ç·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
º£²ó¤Î²Æì¤Ç¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢ºßÆüÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìë´Ö¤Î¶õÃæµëÌýÃæ¡¢MC130µëÌýµ¡¤«¤é¿¤Ó¤¿µëÌý¥Û¡¼¥¹¤Ë¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥í¡¼¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ê¡¢Â»½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÁ´Éý25. 78¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ¡ÂÎ¤Îº¸±¦¤ËÄ¾·Â11.6¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¥í¡¼¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µëÌý¸ý¤ÏÁà½ÄÀÊ¤ÎÀè¤ËÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥í¡¼¥¿¡¼¤¬µðÂç¤æ¤¨¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¿¥Û¡¼¥¹¤¬¤¢¤¿¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¶õÃæµëÌýµ¡¤ò»ý¤Ä¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¿ù»³ÎÉ¹Ô¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¡ÊÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤â¡ËÊÆ·³¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·±Îý¤ò¤ä¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ìë´Ö¤Î¶õÃæµëÌý·±Îý¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´ºàÎÁ¤Ï²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï15Ç¯ÅÙ5µ¡¡Ê516²¯±ß¡Ë¤òÈ¯Ãí¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢16Ç¯ÅÙ¤Ï4µ¡¡Ê447²¯±ß¡Ë¤ÈÁ´17µ¡¤Î¤¦¤Á¤¹¤Ç¤Ë9µ¡¤òÈ¯Ãí¤·¤¿¡£
1µ¡¤¢¤¿¤ê100²¯±ß¶¯¤Î·×»»¤À¤¬¡¢´ØÏ¢·ÐÈñ¤¬²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤ÏºòÇ¯5·îÊÆµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ÇäµÑÁí³Û¤Ï¿äÄê¤Ç·×30²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þÌó3600²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÊÆÀ¯ÉÜ¤«¤éÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤¹¤ëFMS¡ÊÂÐ³°Í½þ·³»ö±ç½õ¡ËÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
FMS¤È¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÉð´ïÍ¢½Ð´ÉÍýË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡·ÀÌó²Á³Ê¡¢Ç¼´ü¤Ï¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤é¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¢Âå¶â¤ÏÁ°Ê§¤¤¡¢£ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¼«¹ñ¤Î¹ñ±×¤Ë¤è¤ê°ìÊýÅª¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ¸øÊ¿¤Ê¾ò·ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹ñ¤Ë¤Î¤ßÉð´ï¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊÆÀ¯ÉÜ¤ÎÉð´ïÇäÇã¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê²Á³Ê¡¢Ç¼´ü¤ÏÊÆÀ¯ÉÜ¤Î¡Ö¸À¤¤¤Ê¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡Ö¸À¤¤¤Ê¤ê¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï²òÌó¤µ¤ì¤Æ¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥È¥ó¥Ç¥â¤Ê¤¤¾¦Çä¤À¡£
¹ØÆþ¤¹¤ëÂ¦¤ËÃø¤·¤¯ÉÔÍø¤ÊÆâÍÆ¤À¤¬¡¢¹âÀÇ½¤ÎÉð´ï¤¬Íß¤·¤¤³Æ¹ñ¤Ï´Å¤ó¤¸¤ÆFMSÊý¼°¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÏÀ¤³¦160¥õ¹ñ¤È¤³¤ÎÊý¼°¤ÇÉð´ïÇäÇã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡¡
²¿¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ýÀè¤À¤±¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë¤¹¤¬¤ê¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÉð´ï¼è°ú¤ò¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤ÇÊÆÀ¯ÉÜ¤Î¸À¤¤ÃÍ¤Ç¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºßÆüÊÆ·³¤äÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡¢¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¹âÀÇ½¤Ç°ÂÁ´¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼À¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÊÆÎ¦·³¤¬ºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÍýÍ³¤ÏÍÆ°×¤Ë¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢CH47¤äUH60¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÀÇ½¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤òÂ¿¿ôÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤äÀÇ½¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¹âÂ®À¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÏÂçÅýÎÎÀìÍÑ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éÂçÅýÎÎ¤Ï¤¸¤áVIP¤¬¾è¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Â¾Ú¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¹ØÆþ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤ÊÉÏË³¥¯¥¸¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¶â¤ò¤Ä¤®¹þ¤ß¡¢Æ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï¡¢¹ñÌ±¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë¼«±ÒÂâ¤Ø¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÆ³Æþ¤òÃÇÇ°¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£