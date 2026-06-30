レンチンだから手軽にできる！ 暑い季節におすすめのもやしのサブおかず【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ「メインは決まったけれど、サブおかずはどうしよう…」そんなときに頼りになるのが、コスパ抜群の「もやし」です。 すべて約5分でパパッと作れるお手軽レシピ。おつまみにもぴったりですよ！＊＊＊■ちくわともやしの甘酢あえレンチン加熱で、もやしがシャキッ！レンチン